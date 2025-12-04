Sintratac rechaza los vuelos que actualmente están realizando las empresas Aerorepública, Wingo y Satena hacia Venezuela

La operación aérea desde y hacia Venezuela vive uno de sus momentos más complicados, tras las advertencias dadas por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos y las declaraciones de Donald Trump para no operar en el espacio aéreo del vecino país.

Diversas aerolíneas nacionales e internacionales anunciaron la reprogramación de sus vuelos con el objetivo de proteger la integridad de sus usuarios y tripulaciones.

Sin embargo, algunas pocas empresas han continuado con sus operaciones, causando diversos pronunciamientos de los actores del transporte aéreo del país.

Por medio de un comunicado de prensa, la organización sindical Sintratac, la cual es la encargada de representar a las y los trabajadores del sector aéreo colombiano, rechazó de manera categórica los vuelos que actualmente están realizando las empresas Aerorepública, Wingo y Satena desde Colombia hacia Venezuela, debido a los críticos riesgos de seguridad asociados a esta operación.

La organización sindical Sintratac anuncia que rechaza de manera categórica los vuelos que están realizando las empresas Aerorepública, Wingo y Satena desde Colombia hacia Venezuela. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/lkn2sD19QC — Revista Semana (@RevistaSemana) December 4, 2025

“Hacemos un llamado a las autoridades para revisar los vuelos que se siguieron operando en el espacio aéreo de la hermana República Bolivariana de Venezuela, con fallos en la aeronavegación y en las comunicaciones. Es para nosotros motivo de preocupación que se emitan alertas y recomendaciones por autoridades y agencias de seguridad aeronáutica y estas no sean acatadas por las diferentes aerolíneas que siguen insistiendo en volar”, señaló Daniel Fernando Gallo Ordóñez, presidente del Sindicato de los Trabajadores del Transporte Aéreo Colombiano, Sintetal.

La organización destaca que el hecho de obligar a las y los trabajadores a realizar operaciones o a permanecer en territorio venezolano ignora los inminentes riesgos de seguridad operacional que esta ruta conlleva.

Por otra parte, destacan que las operaciones que realizan estas aerolíneas contravienen las advertencias emitidas por las principales autoridades de seguridad aeronáutica a nivel mundial.

Esto último, debido a los pronunciamientos de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos y la European Union Aviation Safety Agency (EASA), las cuales han destacado la falta de garantías en el espacio aéreo venezolano, derivada de la compleja situación política y operacional del país.

Diversos vuelos hacia y desde Venezuela han sido cancelados. | Foto: AFP