Víctimas del trágico accidente aéreo en Putumayo serán trasladadas a Bogotá

El Instituto de Medicina Legal confirmó que los cuerpos de las víctimas mortales que dejó el grave accidente aéreo en Puerto Leguízamo, Putumayo, serán trasladados a Bogotá para iniciar todo el proceso forense para ser identificados.

En un comunicado de una página, Medicina Legal lamentó el accidente aéreo que ocurrió este lunes 23 de marzo, e informó “a la opinión pública que, en coordinación con las autoridades competentes, se acordó que los cuerpos de las víctimas fueran trasladados a la sede de la Dirección Regional Bogotá, donde se adelantará el abordaje forense integral para su identificación”.

Tragedia del Hércules en Puerto Leguízamo, Putumayo: otro siniestro aéreo militar en Colombia de gran magnitud mientras Petro se desata en X: “Chatarra”

La decisión se tomó después de que la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) confirmara que el trágico siniestro dejó un saldo de 70 personas muertas, entre ellas seis tripulantes que iban a bordo de la aeronave que tenía como destino el municipio de Puerto Asís.

“El Instituto dispondrá de los equipos forenses necesarios para realizar el análisis técnico-científico de los cuerpos, conforme a los protocolos establecidos para este tipo de casos, y se contará con apoyo de personal especializado en psicología, para brindar acompañamiento a las familias de las víctimas”, informaron desde la entidad.

En total, iban a bordo del avión tipo Hércules 128 ocupantes, entre ellos uniformados de la Fuerza Aeroespacial, del Ejército Nacional y de la Policía. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que la tripulación estaba “cualificada” para realizar el vuelo en esa región del país.

Pero con ese trágico hecho, Medicina Legal confirmó que “la información técnica y procedimental derivada de estas actuaciones será puesta, de manera oportuna, exclusivamente en conocimiento de las autoridades competentes, dentro del marco de la investigación”.

Aunque este hecho ha causado una ola de solidaridad alrededor de la Fuerza Pública, también ha generado una enorme controversia entre el presidente Gustavo Petro y el exministro de Defensa de Iván Duque, Diego Molano.

Todo empezó cuando el mandatario, reaccionando a un trino de Paloma Valencia lamentando el accidente, aseguró que “hay que averiguar quién fue el contratista y por qué se le ocurrió a Duque comprar una chatarra; Oviedo debe saber. Un país no se defiende con chatarra y corruptos”, haciendo referencia al avión involucrado.

A lo que el exministro Diego Molano explicó que el avión accidentado era parte de un programa de cooperación entre Colombia y Estados Unidos, pero advirtió que el presidente Petro busca “tergiversar la realidad, decir mentiras para evadir la responsabilidad de su Gobierno”.