Nación

Víctimas del trágico accidente aéreo en Putumayo serán trasladadas a Bogotá

El avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) se estrelló tras despegar del aeropuerto de Puerto Leguízamo.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
24 de marzo de 2026, 10:16 a. m.
Momentos después de la caída del avión en Putumayo.
Momentos después de la caída del avión en Putumayo. Foto: AFP

El Instituto de Medicina Legal confirmó que los cuerpos de las víctimas mortales que dejó el grave accidente aéreo en Puerto Leguízamo, Putumayo, serán trasladados a Bogotá para iniciar todo el proceso forense para ser identificados.

En un comunicado de una página, Medicina Legal lamentó el accidente aéreo que ocurrió este lunes 23 de marzo, e informó “a la opinión pública que, en coordinación con las autoridades competentes, se acordó que los cuerpos de las víctimas fueran trasladados a la sede de la Dirección Regional Bogotá, donde se adelantará el abordaje forense integral para su identificación”.

Tragedia del Hércules en Puerto Leguízamo, Putumayo: otro siniestro aéreo militar en Colombia de gran magnitud mientras Petro se desata en X: “Chatarra”

La decisión se tomó después de que la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) confirmara que el trágico siniestro dejó un saldo de 70 personas muertas, entre ellas seis tripulantes que iban a bordo de la aeronave que tenía como destino el municipio de Puerto Asís.

“El Instituto dispondrá de los equipos forenses necesarios para realizar el análisis técnico-científico de los cuerpos, conforme a los protocolos establecidos para este tipo de casos, y se contará con apoyo de personal especializado en psicología, para brindar acompañamiento a las familias de las víctimas”, informaron desde la entidad.

Nación

Procurador Eljach le responde cuestionamientos a Petro sobre el sistema electoral: “No hubo fraude”

Nación

Caso Miguel Uribe Turbay: la Fiscalía confirmó que alias el Zarco Aldinever está vivo y por eso pidieron su captura

Bogotá

Cómo recuperar saldo en la tarjeta de TransMilenio: conozca el paso a paso y más beneficios

Nación

Los más buscados por el magnicidio de Miguel Uribe: el cartel para dar con los cabecillas de la Segunda Marquetalia

Bogotá

TransMilenio de la 68: cada vez más cerca de su entrega; este es el avance de la obra

Bogotá

Tragedia en una casa de Bogotá: hombre habría asesinado a su esposa y sus dos hijastras; la Policía entregó detalles

Bogotá

Megaobra bajo tierra en Bogotá: ¿Cómo funcionará el nuevo túnel que conectará la av. 68 con las Américas?

Nación

A interrogatorio Augusto Rodríguez, director de la UNP, por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Política

“El avión no tuvo fuerza para despegar”: secretario de gobierno de Puerto Leguízamo descartó manos violentas tras tragedia del Hércules

Confidenciales

Juan Daniel Oviedo arremete contra el presidente Petro tras el accidente del avión Hércules en Putumayo

En total, iban a bordo del avión tipo Hércules 128 ocupantes, entre ellos uniformados de la Fuerza Aeroespacial, del Ejército Nacional y de la Policía. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que la tripulación estaba “cualificada” para realizar el vuelo en esa región del país.

Pero con ese trágico hecho, Medicina Legal confirmó que “la información técnica y procedimental derivada de estas actuaciones será puesta, de manera oportuna, exclusivamente en conocimiento de las autoridades competentes, dentro del marco de la investigación”.

Aunque este hecho ha causado una ola de solidaridad alrededor de la Fuerza Pública, también ha generado una enorme controversia entre el presidente Gustavo Petro y el exministro de Defensa de Iván Duque, Diego Molano.

Todo empezó cuando el mandatario, reaccionando a un trino de Paloma Valencia lamentando el accidente, aseguró que “hay que averiguar quién fue el contratista y por qué se le ocurrió a Duque comprar una chatarra; Oviedo debe saber. Un país no se defiende con chatarra y corruptos”, haciendo referencia al avión involucrado.

A lo que el exministro Diego Molano explicó que el avión accidentado era parte de un programa de cooperación entre Colombia y Estados Unidos, pero advirtió que el presidente Petro busca “tergiversar la realidad, decir mentiras para evadir la responsabilidad de su Gobierno”.