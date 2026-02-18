Regionales

Minería ilegal en el sur del Cauca: así fue como el Ejército le desmanteló el millonario negocio al ELN

Tenían un flujo financiero superior a $4.500 millones mensuales.

Gabriel Salazar López

18 de febrero de 2026, 7:05 a. m.
Operaciones militares contra el ELN en el sur del Cauca.
Operaciones militares contra el ELN en el sur del Cauca. Foto: Ejército Nacional.

Las operaciones militares en contra del Ejército de Liberación Nacional (ELN) no han cesado en las diferentes regiones de Colombia. Este miércoles, 18 de febrero, la Tercera División del Ejército Nacional dio a conocer que dieron un duro golpe a la minería ilegal en el sur del Cauca.

De acuerdo con la institución castrense, las tropas del Batallón de Montaña N.° 4, orgánico de la Vigésima Novena Brigada, con apoyo de la Brigada contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros, el Batallón de Seguridad Civil N.° 3 y el Grupo Liviano de Caballería N.° 8, adelantaron una operación militar en la vereda La Marcela, municipio de Patía.

“Lograron ubicar y destruir de manera controlada seis unidades de producción minera ilegal, en las que se encontraron tres máquinas excavadoras, dos dragas tipo buzo, una clasificadora, ocho motores industriales y 15 galones de gasolina, los cuales fueron destruidos de forma controlada”, detallaron.

“Si fuese bien intencionada la respuesta de Petro tendríamos que saludarla, pero no es así”: ELN

Asimismo, la inteligencia militar informó que estos elementos estarían siendo utilizados por la estructura Manuel Vásquez Castaño del ELN, para fortalecer sus finanzas y sostener sus capacidades criminales mediante la explotación ilícita de recursos minerales.

“La maquinaria destruida tendría un valor aproximado de $1.499 millones de pesos, y su neutralización representa una afectación directa a los ingresos ilícitos generados por esta actividad, estimados en una producción mensual cercana a 3.000 gramos de oro, con un valor superior a $4.500 millones en el mercado ilegal”, indicaron desde el Ejército Nacional.

Decomisan máquina contadora de billetes a disidencias de las Farc de Iván Mordisco en el Cauca
Maquinaria decomisada por el Ejército.
Maquinaria decomisada por el Ejército. Foto: Ejército Nacional.

Asimismo, dieron a conocer que no van a cesar con las operaciones en las diferentes regiones de Colombia con el fin de poder ayudar al medio ambiente, contribuyendo a la protección y conservación de terrenos fértiles y fuentes hídricas.

“Estas operaciones militares reflejan el impacto directo sobre las estructuras logísticas de las economías ilegales que atentan contra la seguridad nacional, los recursos ambientales y el bienestar de la población civil y de los grupos de especial protección”, finalizaron.

