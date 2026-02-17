Nación

Decomisan máquina contadora de billetes a disidencias de las Farc de Iván Mordisco en el Cauca

Durante la operación militar, también se encontraron otros equipos electrónicos como un dron y una tablet.

Redacción Semana
17 de febrero de 2026, 10:10 a. m.
Elementos decomisados por la Armada a las disidencias de Mordisco en el Cauca.
Elementos decomisados por la Armada a las disidencias de Mordisco en el Cauca. Foto: Armada

La Armada realizó en las últimas horas una operación militar en contra de las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco, en el departamento del Cauca.

Militares de la Armada en operación contra las disidencias de Iván Mordisco en el Cauca.
Militares de la Armada en operación contra las disidencias de Iván Mordisco en el Cauca. Foto: Armada

Dentro de los elementos que logró decomisar la autoridad militar se encuentran un dron, una tablet, una máquina contadora de billetes, armas de fuego y artefactos explosivos improvisados.

Sobre la acción militar, dijo la Armada que “la operación se llevó a cabo en zona rural del municipio de López de Micay, sector Zaragoza, donde tropas del Batallón Fluvial de Infantería de Marina n.° 42 hallaron seis artefactos explosivos improvisados tipo granada, al parecer de 81 milímetros, además de 11 granadas improvisadas no convencionales acondicionadas para ser lanzadas desde drones. En el lugar también se incautaron cordón detonante y material explosivo destinado a la fabricación de cargas”.

Así mismo, indicó la Armada que “durante la inspección fueron encontrados igualmente armas cortas de distintos calibres, munición, material de intendencia y accesorios, los cuales representaban un alto riesgo para la vida e integridad tanto de la población civil como de los integrantes de la Fuerza Pública”.

“Según información preliminar, el material pertenecería al Grupo Armado Organizado Residual (GAOR) Estructura 6 Jaime Martínez, organización que delinque en esta zona del Pacífico colombiano. Asimismo, se hallaron equipos tecnológicos y otros elementos logísticos que presuntamente serían utilizados para fortalecer sus capacidades criminales”, agregó la Armada.

Es de anotar que en el departamento del Cauca hay mayor presencia de las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco, que continuamente lanzan ataques contra la Fuerza Pública y la población civil.

Explosivos en poder de las disidencias de Mordisco, según la Armada.
Explosivos en poder de las disidencias de Mordisco, según la Armada. Foto: Armada

Según las autoridades, en el departamento hay una disputa entre los grupos criminales para adueñarse de las rutas del narcotráfico. En la región también hacen presencia las disidencias de las Farc de alias Calarcá, que se encuentran en un proceso de paz, y la guerrilla del ELN.

