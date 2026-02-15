Nación

Ministro de Defensa confirmó que dos integrantes del cartel de alias Marlon se entregaron a las autoridades

Los operativos del Ejército permitieron la incautación de fusiles, pistolas, granadas, munición y artefactos explosivos.

Redacción Semana
15 de febrero de 2026, 11:07 a. m.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, envió un mensaje a los integrantes de grupos criminales.
“No hay futuro dentro de una organización criminal y terrorista”, fue lo que dijo el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, al confirmar que dos integrantes de la estructura criminal conocida como el cartel de alias Marlon, se entregaron a las autoridades producto de los operativos que se adelantan en el Valle del Cauca.

Explicó el general en retiro Pedro Sánchez que los dos integrantes de esta organización al margen de la ley, pertenecientes a las disidencias de alias Iván Mordisco, decidieron someterse a la justicia luego de encontrarse directamente con las fuerzas militares, sin ninguna otra posibilidad que rendirse al poder del Estado.

Señaló el ministro de Defensa que esto es un claro ejemplo de las actividades y los operativos que desarrolla la Fuerza Pública en diferentes regiones del país y que no solo advierte el poder que tienen, sino la posibilidad que ofrecen para que integrantes de organizaciones al margen de la ley se sometan a la justicia.

“Dos integrantes del cartel del narcotráfico de alias Marlon, pertenecientes a las disidencias del narcotraficante alias Mordisco, se desmovilizaron y se sometieron a la justicia. Su decisión obedece a que no hay futuro dentro de una organización criminal y terrorista, y también a la presión sostenida de las operaciones militares”, dijo Sánchez.

