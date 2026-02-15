Ministro de Defensa confirmó que dos integrantes del cartel de alias Marlon se entregaron a las autoridades

“No hay futuro dentro de una organización criminal y terrorista”, fue lo que dijo el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, al confirmar que dos integrantes de la estructura criminal conocida como el cartel de alias Marlon, se entregaron a las autoridades producto de los operativos que se adelantan en el Valle del Cauca.

Explicó el general en retiro Pedro Sánchez que los dos integrantes de esta organización al margen de la ley, pertenecientes a las disidencias de alias Iván Mordisco, decidieron someterse a la justicia luego de encontrarse directamente con las fuerzas militares, sin ninguna otra posibilidad que rendirse al poder del Estado.

Señaló el ministro de Defensa que esto es un claro ejemplo de las actividades y los operativos que desarrolla la Fuerza Pública en diferentes regiones del país y que no solo advierte el poder que tienen, sino la posibilidad que ofrecen para que integrantes de organizaciones al margen de la ley se sometan a la justicia.

“Dos integrantes del cartel del narcotráfico de alias Marlon, pertenecientes a las disidencias del narcotraficante alias Mordisco, se desmovilizaron y se sometieron a la justicia. Su decisión obedece a que no hay futuro dentro de una organización criminal y terrorista, y también a la presión sostenida de las operaciones militares”, dijo Sánchez.

Insiste el Gobierno nacional en que la desmovilización y el sometimiento a la justicia de estos dos integrantes de las disidencias de las Farc obedece a la presión que han adelantado las fuerzas militares, principalmente la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea, “desarrolladas en López de Micay (Valle del Cauca), zona priorizada donde la acción coordinada del Estado protege a las comunidades y debilita las estructuras criminales”.

Los operativos no solo permitieron que estos dos integrantes se sometieran a la justicia, sino la incautación de armas de fuego, municiones, material de intendencia e informes que podrían ayudar a las investigaciones que se adelantan en contra de esta organización criminal y que probarían que se trata de un cartel de narcotráfico.

“Durante la operación se incautaron fusiles, pistolas, granadas, munición y artefactos explosivos, evitando graves riesgos para la población civil. Cada arma que sale de circulación es una vida protegida y un paso firme hacia la seguridad del Pacífico colombiano”, informó el ministro.

Los operativos que se sometieran a la justicia y la incautación de armas de fuego. Foto: AFP

El ministro de Defensa aseguró que, en el marco del respeto por el Derecho Internacional Humanitario, quienes se desmovilizaron recibieron la atención necesaria de acuerdo con las condiciones en las que se encontraban, en un escenario en el que se adelantaban operaciones militares y abriendo el camino para que otras personas se sumen a la desmovilización.