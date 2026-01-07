Así reacciona Colombia a la llamada de Gustavo Petro con Donald Trump

Gustavo Petro habló por primera vez con Donald Trump. La llamada se produjo este miércoles, 7 de enero, y se extendió durante 15 minutos. La comunicación tomó por sorpresa al jefe de Estado, quien se disponía a trasladarse desde la Casa de Nariño hasta la plaza de Bolívar, donde dio un discurso ante una multitud sobre Estados Unidos, la lucha contra las drogas, la soberanía territorial y Venezuela.

La conversación se dio en un escenario de convulsión en la región: la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores; los ecos de una guerra interna en el vecino país; y los ataques cruzados entre la Casa Blanca y Petro.

Diversos sectores políticos reaccionaron a este momento, que concluyó con el acuerdo de una cita entre ambos mandatarios en Washington, cuya fecha será definida entre la Cancillería y las autoridades estadounidenses.

Donald Trump dice que fue un “gran honor” hablar, vía telefónica, con Gustavo Petro y anuncia encuentro con el mandatario colombiano en la Casa Blanca

El precandidato presidencial Juan Manuel Galán indicó que el diálogo es la salida: “Se habló de drogas, de desacuerdos y ya hay una ruta diplomática clara, incluso con una reunión en la Casa Blanca. Es un avance real en medio de las tensiones. Tarde, pero a tiempo, el Gobierno entendió que el diálogo es el camino, incluso en medio de profundas diferencias. Bajar los ánimos de lado y lado es vital: una fractura no les conviene ni a ellos ni a nosotros. Colombia necesita liderazgo sereno, cabeza fría y responsabilidad. Le quedan siete meses”.

El ministro encargado de Justicia y secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, manifestó: “Se logró. Prevalecieron el diálogo, la constancia y el respeto en medio del ruido. Colombia es tierra de paz, vida, unidad, dignidad y soberanía”.

Presidente Donald Trump y presidente Gustavo Petro. Llamada este 7 de enero. Foto: AP, Cuenta de X Dapre

Claudia López, precandidata presidencial, también mostró satisfacción por el resultado: “La comunicación directa y respetuosa entre cancillerías y presidentes es el camino para tramitar acuerdos y diferencias con cualquier país, por supuesto con Estados Unidos. Felicito este avance; confío en que se mantenga y se concrete pronto el encuentro presidencial en Washington”.

El mensaje del presidente desde la Plaza de Bolívar: “Si tocan a Petro, tocan a Colombia; y si tocan a Colombia… Colombia responde”

A los mensajes también se unió el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo: “No es difícil entender que las relaciones con USA, para Colombia, son muy importantes y deben manejarse con ponderación y cordura. Esta es una buena noticia para el país y ojalá se mantenga hacia delante. Es mejor que el jaguar desarrolle buena diplomacia con el águila y que, mutuamente, construyan en beneficio de los pueblos y no de los discursos populistas y politiqueros”.