Deportes

Murió Giovanni Hernández, una leyenda del microfútbol en Colombia

La noticia fue confirmada desde Bucaramanga y significa el adiós de una leyenda del microfútbol colombiano.

Redacción Deportes
16 de febrero de 2026, 6:00 p. m.
Murió Giovanni Hernández, mago del microfútbol en Colombia
Murió Giovanni Hernández, mago del microfútbol en Colombia Foto: Colprensa - Vanguardia Liberal.

El microfútbol en Colombia está de luto. Murió una de sus más grandes leyendas, el mago Giovanni Hernández, a la edad de 54 años. Desde la ciudad de Bucaramanga reportaron la noticia este lunes, 16 de febrero de 2026.

Fueron los medios del departamento de Santander quienes dieron más detalles. Cuentan que Giovanni venía luchando con una enfermedad durante un largo tiempo.

Vanguardia ahondó en detalles y reveló que fue un cáncer de estómago el que se llevó a Hernández, el mago del microfútbol, un santandereano que pasó a la historia luego de conformar una Selección Colombia que brilló en el 2000.

Para ese año, el combinado nacional venció en la final del mundial a Bolivia, país anfitrión de aquella edición. El trofeo se definió por penales, y con la calidad de Giovanni Hernández, entre otros, acabó con la Selección Colombia como campeona.

La grandeza de Hernández también es notoria gracias a un gesto que sus compañeros tuvieron con él. Nombres históricos, como Jhon Pinilla y Engelbert Vergel, lo alzaron en hombros tras el triunfo histórico.

Y es que, además de derrochar magia con sus pies durante su carrera como futbolista profesional, Giovanni Hernández aportó desde su experiencia y conocimientos en la raya técnica. Al final, Colombia se lo agradeció.

Hernández fue asistente técnico de Jaime Cuervo, y con los dos a la cabeza, la Selección Colombia se hizo con los triunfos en los Mundiales de 2011 y 2015. Ambos galardones quedaron escritos en letras doradas.

La carrera de Giovanni Hernández cobra aún más valor, dado que desde muy pequeño persiguió su sueño de jugar microfútbol. De hecho, según contó Vanguardia, en su casa no era del todo bien visto que el joven eligiera ese deporte.

El padre de Giovanni Hernández, don Rafael, terminó aceptando el destino de su hijo como una joya del microfútbol, a pesar de que él se inclinaba más por su pasión hacia el fútbol tradicional.

Giovanni Hernández deja una huella imborrable en el microfútbol colombiano, con jugadas que lo hicieron eterno, y títulos que lo dejan en el olimpo de los mejores.

