Titular de la Selección Colombia saca a la luz situación que vive la interna: “infelizmente”

“Admiro también a Lerma, un gran volante que tiene capacidad impresionante, el propio Richard. Gracias a Dios tenemos muchos jugadores en Colombia que podemos usar de ejemplo, que me motivan y me han impresionado. No me podría quedar solo con uno”, sentenció, entre otras cosas más, el exjugador de Independiente Santa Fe de Bogotá y América de Cali.