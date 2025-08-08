Iván René Valenciano confiesa su estado de salud desde el hospital: angustia lo dicho

Desde hace varias semanas, Iván René Valenciano viene siendo noticia por su estado en salud en Colombia.

Fue el mismo exjugador colombiano quien dio a conocer que se encontraba recluido en una clínica de los Estados Unidos.

Sobre las causas que lo llevaron allí de urgencia, SEMANA pudo conocer que le sobrevino una baja de hemoglobina.

Iván René Valenciano posando con la camiseta del Junior de Barranquilla | Foto: Instagram (ivanvalenciano9)

Dicha deficiencia en su organismo ha tenido a Valenciano en constantes chequeos desde el pasado 16 de julio.

Casi un mes después de esto, el Bombardero ha vuelto a pronunciarse con motivo del aniversario de su equipo amado, Junior de Barranquilla.

En medio de la felicitación hecha a los rojiblancos, este confesó su nuevo reporte de salud, el cual no da muestras de un avance significativo a lo largo de estos días.

A través de su cuenta personal de Instagram, al exdeportista se le vio en un centro médico recibiendo tratamiento con algunos líquidos que estaban conectados a él.

Allí, poniendo la mejor cara y sonriendo mientras sostenía una camiseta de Junior, confesó cómo se siente.

“Aunque hoy no me siento muy bien, no quería dejar pasar la oportunidad de enviar un saludo a toda la hinchada de Junior”, escribió.

Además de esto, completó su texto con mensaje directo a Junior: “Feliz aniversario 101 a este club que nos ha regalado tantos momentos inolvidables”.

“¡Gracias por tanto, Junior! JuniorFC, 101 años de historia, @hansairtraffic", terminó conmemorando la fecha.

Seguidores de Valenciano, al verle de nuevo, le enviaron mensajes de aliento para que su recuperación sea satisfactoria.

“Mucha salud, decretado sanidad, Dios es maravilloso. Y está presente en tu tratamiento. Muchas bendiciones”, escribió una usuaria.

“Vamos goleador, en los partidos difíciles siempre saliste victorioso y este no será la excepción, Dios contigo, hermano”, dijo otro.

SEMANA conoció reporte oficial

Con la intención de esclarecer, así como ampliar información al respecto de la salud del ‘Bombardero’, SEMANA pudo conocer otros detalles al respecto.

Al exjugador lo que le sobrevino fue una baja de hemoglobina, que derivó en que fuera internado un centro asistencial de los Estados Unidos. Según las fuentes consultadas, tuvo una pérdida de hasta ocho litros de sangre.

Para ese momento, le fueron realizados los primeros estudios, y de no presentar anomalía alguna, iba a salir con el alta médica.

Los reportes de los galenos no daban razón final de por qué sucedió esto, lo que obligaba a una prueba más en la médula ósea.

Después de lo dicho en julio pasado, el mismo Iván René fue colocando cómo iba a avanzando su estado de salud en días posteriores.