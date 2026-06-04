Hincha de Nacional que no crea en la remontada vs. Junior, le regresarán su dinero: anuncio del club

Atlético Nacional sacó un comunicado oficial por medio de sus redes sociales. Allí revelaron que iniciaron un proceso de devolución de boletería para los hinchas que les interese, tras el duro resultado en contra en la ida de la final de la Liga BetPlay 2026 (3-0) ante Junior.

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Cabe recordar que el compromiso de vuelta entre Nacional y Junior de Barranquilla será este lunes, 8 de junio, en el Atanasio Girardot de Medellín. Los verdes por el milagro, mientras el tiburón quiere mantener su ventaja y gritar campeón en la capital de Antioquia.

Atlético Nacional y la devolución de boletería para la final

“Porque la confianza de nuestra hinchada no tiene precio. Aquí tienes todo los detalles para solicitar la devolución de tu boleta adquirida en la plataforma oficial”, arranca afirmando el cuadro verde en su comunicado oficial.

“Sigue el paso a paso. Tienes hasta el viernes 5 de junio a las 10:00p.m. para hacerlo. La boletería devuelta se habilitará para la venta, el sábado 6 de junio desde las 9:00am en tribunaverde.com y hasta agotar existencia”, añaden.

Porque la confianza de nuestra hinchada no tiene precio.

Aquí tienes todo los detalles para solicitar la devolución de tu boleta adquirida en la plataforma oficial. Desliza y sigue el paso a paso 👆🏼



Tienes hasta el viernes 5 de junio a las 10:00p.m. para hacerlo.



La boletería… pic.twitter.com/d0LzaDpprZ — Atlético Nacional (@nacionaloficial) June 4, 2026

Paso a paso para solicitar la devolución

La web oficial de Nacional escribe: “Para hacer efectiva la devolución, el beneficiario deberá presentar su solicitud a través de WhatsApp al número +57 3136220438, durante el período establecido en el numeral cinco (5) de los presentes Términos y Condiciones”.

La solicitud deberá contener como mínimo la siguiente información:

a. Nombre completo del solicitante.

b. Numero de documento de identidad.

c. Fotocopia del documento de identificacion.

d. Correo electrónico registrado al momento de la compra.

e. Indicación expresa de la solicitud de devolución en el marco de la Campana JUNTOS SOMOS MAS FUERTES

Ha generado bastante revuelo la campaña impulsada desde Atlético Nacional. Numerosos comentarios, desde los mismos hinchas y otros clubes, se han vuelto virales por medio de redes sociales.