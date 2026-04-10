Aparece video del accidente cerca de la Embajada de EE. UU. en Bogotá: hay una hipótesis del siniestro que dejó dos muertos

Esta mañana de viernes, 10 de abril, se presentó un grave accidente de tránsito en la carrera 50 con av. Esperanza, sentido norte-sur, localidad de Teusaquillo, cerca de la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá.

El accidente se registró entre un motociclista, quien murió en el lugar, y un ciclista que alcanzó a ser trasladado a un centro hospitalario, pero que finalmente también falleció debido a la gravedad de sus heridas.

Horas después de este hecho, que enluta a dos familias en la capital del país, se conoció un video en el que se observa el momento exacto del choque entre ambos.

#Bogotá | Así fue el accidente de tránsito que le costó la vida a un ciclista y un motociclista en cercanías a la sede de la embajada de Estados Unidos. pic.twitter.com/whPIOFvEbk — Minuto60 (@minuto60com) April 10, 2026

Tal como se alcanza a apreciar en las imágenes, la hipótesis principal es que el accidente habría ocurrido en instantes en que el ciclista habría intentado ingresar a la vía por donde venía el motociclista.

En el video se ve que el motociclista venía descendiendo del puente vehicular y, de un momento a otro, el ciclista, quien venía por la ciclovía, se lanzó a la vía principal.

Así quedó la bicicleta involucrada en el accidente de este viernes. Foto: Pantallazo de video de la cuenta en X: @PasaenBogota

Debido al fuerte impacto, ambas personas terminaron sobre el pavimento con lesiones de gravedad que posteriormente les causaron la muerte.

Tras lo ocurrido, la vía permaneció cerrada durante varias horas, mientras unidades de criminalística realizaban el levantamiento del cuerpo del motociclista y recopilaban información para dar inicio a la investigación correspondiente.

Accidente de tránsito en Bogotá deja una persona muerta: autoridades entregan reporte

Vale destacar que, en el transcurso de este viernes, 10 de abril, se han registrado otros accidentes que, por fortuna, no han dejado más personas muertas, según los reportes entregados por la Secretaría de Movilidad.

“Siniestro vial entre tractocamión y bus en la localidad de Usaquén, autopista Norte con calle 192, sentido sur-norte; Siniestro vial entre camión y automóvil en la localidad de Suba, Autopista Norte con calle 209, sentido norte-sur”, son los más recientes accidentes que ha reportado Movilidad.