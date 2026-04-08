Grave accidente de tránsito en Bogotá deja una persona muerta: autoridades entregan reporte

Desde la Secretaría de Movilidad reportaron en la mañana de este miércoles, 8 de abril, un grave accidente de tránsito en la localidad de Teusaquillo, en el que estuvieron involucradas dos motocicletas.

Debido al choque entre estas dos motos en la diagonal 60, con carrera 21, sentido oriente-occidente, una persona falleció en el lugar.

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Luego, al lugar arribaron unidades de criminalística para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo y dar apertura a una investigación que permita establecer cómo ocurrió el hecho.

Sin embargo, siendo las 10:01 a. m., desde Movilidad informaron que finalizaron las labores de criminalística en el lugar.

“Finalizan labores de investigación a cargo de criminalística y se habilita la movilidad en diagonal 60 con transversal 21 bis, sentido oriente-occidente. @BogotaTransito lamenta siniestro vial y se solidariza con familiares de la persona fallecida”, indicaron puntualmente.

[10:01 a.m.] #GestiónDelTráfico | Finalizan labores de investigación a cargo de criminalística y se habilita la movilidad en diagonal 60 con Transversal 21 Bis, sentido Oriente-Occidente.@BogotaTransito lamenta siniestro vial y se solidariza con familiares de la persona fallecida pic.twitter.com/NF9Wuposhh — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) April 8, 2026

Por otra parte, desde Movilidad reportaron una falla semafórica en la intersección de la avenida Comuneros con avenida carrera 10.

“Equipo de semaforización realiza acciones correctivas. Cuadrilla asignada para el punto. Agentes Civiles y Grupo Guía gestionan la movilidad en el punto”, agregaron.

Minutos antes, habían informado que se restablecía el servicio semafórico en la intersección de la carrera 13 con calle 19.

Mujer murió en un accidente en Bogotá

El pasado 27 de marzo, en la calle 94 con carrera 15, barrio Chicó Norte III, localidad de Chapinero, una camioneta de servicio público y un vehículo particular chocaron.

Tras el fuerte choque murió una mujer, quien iba en la camioneta de servicio público. Entretanto, el conductor de ese automotor, un hombre de aproximadamente 28 años, resultó gravemente herido y fue trasladado de urgencia a un centro hospitalario.

La zona donde se presentó en accidente el pasado 27 de marzo. Foto: Cuenta en X: @BogotaTransito

Por su parte, un hombre de 50 años, conductor del vehículo particular, y su acompañante también resultaron heridos tras el fuerte choque. En total, tres personas resultaron seriamente afectadas en dicho accidente ocurrido a finales del mes pasado.