Luis Díaz le dice adiós a otra estrella del Bayern Múnich: se oficializó el último traspaso

La escuadra alemana lo hizo oficial a través de sus plataformas digitales.

15 de agosto de 2025, 9:12 p. m.
Hace unos días, el colombiano Luis Díaz vivió la despedida del experimentado atacante Thomas Müller, quien se fue a jugar al Vancouver Whitecaps F. C. de la Major League Soccer de Estados Unidos.

Y este viernes 15 de agosto, el guajiro le tiene que decir adiós a otra estrella del Bayern Múnich de Alemania. El delantero francés Kingsley Coman se marcha a Al Nassr de Arabia Saudita.

Kingsley Coman deja el FC Bayern para fichar por el Al-Nassr de Arabia Saudí. El delantero de 29 años llegó al campeón alemán cedido por la Juventus en el verano de 2015, antes de que el traspaso se hiciera definitivo dos años después”, anunció el equipo teutón.

“Coman ganó nueve títulos de la Bundesliga, la Champions League y el Mundial de Clubes con el Bayern. Marcó el gol de la victoria en la victoria por 1-0 sobre el Paris Saint-Germain en la final de la Champions League de 2022, añadió.

Contexto: Stuttgart vs. Bayern Múnich: canal y hora para ver a Luis Díaz en la Supercopa de Alemania

El medio de comunicación Bild señaló que el astro luso Cristiano Ronaldo fue vital para que se terminara dando el traspaso del reconocido atacante galo.

La superestrella Cristiano Ronaldo (40) también jugó un papel crucial en el traspaso. El portugués defendió al jugador del Múnich internamente, elogiando sus cualidades y afirmando que quería jugar a su lado. Esto finalmente convenció a la directiva del Al-Nassr para seguir adelante con el traspaso”, indicó el portal.

Kingsley Coman deja una gran huella en Bayern Múnich. Sus números en el equipo que actualmente dirige el belga Vincent Jean Mpoy Kompany son más que aceptables.

“Coman disputó 339 partidos oficiales con el FC Bayern, anotando 72 goles y dando 71 asistencias. Ganó nueve títulos de la Bundesliga, la Liga de Campeones, el Mundial de Clubes, tres Copas DFB, seis Supercopas de Alemania y la Supercopa de la UEFA con el Bayern”, escribió el Bayern.

“Debutó con la selección absoluta de Francia durante su etapa en Múnich, donde hasta la fecha ha disputado 58 partidos internacionales y marcado ocho goles. Ganó la Liga de Naciones de 2021 y fue subcampeón del Mundial de 2022 y de la Eurocopa de 2016 con Les Bleus”, sentenció.

Max Eberl, directivo del poderoso club germano, dio su declaración después de que se hiciera oficial la salida del francés, que de manera oficial no pudo compartir cancha con Luis Díaz.

“Queremos agradecer de todo corazón a Kingsley Coman por este tiempo tan excepcionalmente exitoso juntos. Se ganó un lugar imborrable en la historia del club con su gol en la final de la Champions League de 2020 contra el Paris Saint-Germain. King siempre será parte del FC Bayern y le deseamos todo lo mejor en su nuevo reto”, dijo.

