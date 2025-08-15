Cristiano Ronaldo pidió a figura del Bayern Múnich de Luis Díaz: revelación sobre negocio con Al Nassr

En los últimos días, se ha mencionado mucho sobre la partida del atacante francés Kingsley Coman a Al Nassr de la liga de Arabia Saudita. Se espera que el traspaso se haga oficial en las próximas horas.

El jugador galo no alcanzará, entonces, a compartir cancha de manera oficial con el extremo izquierdo colombiano Luis Fernando Díaz, que ya ha jugado tres partidos amistosos con Bayern Múnich de Alemania.

Coman dejará el equipo bávaro para compartir terreno con el astro luso Cristiano Ronaldo. De hecho, en Alemania revelaron que el exfutbolista del Real Madrid fue clave para que se iniciara la gestión por la figura del Bayern Múnich.

“El traspaso de la estrella del Bayern, Kingsley Coman (29), al Al-Nassr es inminente. El francés firmará próximamente un contrato con el club saudí. Se espera que el traspaso ronde los 35 millones de euros, incluyendo primas, y Coman recibirá un contrato de tres años”, afirma Bild.

Kingsley Coman con Bayern Múnich. | Foto: AFP

“La superestrella Cristiano Ronaldo (40) también jugó un papel crucial en el traspaso. El portugués defendió al jugador del Múnich internamente, elogiando sus cualidades y afirmando que quería jugar a su lado. Esto finalmente convenció a la directiva del Al-Nassr para seguir adelante con el traspaso”, añade.

El poder que tiene Cristiano Ronaldo en Al Nassr es bastante grande. Si el portugués quiere que un jugador llegue al plantel, las directivas de Al Nassr harán todo lo necesario para que eso pase.

Cristiano Ronaldo, ídolo en Portugal y actualmente jugando para Al-Nassr. | Foto: Getty Images

Y eso mismo está sucediendo con Kingsley Coman. El exatacante de la Juventus de Italia y del Manchester United de Inglaterra quiere que Al Nassr sea más competitivo.

“Coman ha jugado en el FC Bayern desde 2015, inicialmente cedido por la Juventus de Turín. En 2017, el campeón histórico fichó al extremo estrella por unos 21 millones de euros. Durante su etapa en Múnich, Coman lo ganó todo: nueve títulos de liga, tres Copas DFB, la Liga de Campeones, el Mundial de Clubes y numerosas Supercopas”, continuó el medio alemán.

“Ahora, tras diez años en el campeón alemán, una era llega a su fin. Una nueva aventura completamente diferente le espera a Coman en Arabia Saudí, y en Cristiano Ronaldo, una estrella mundial que ha encontrado a su compañero de equipo ideal”, sentenció.