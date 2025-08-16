Suscribirse

Deportes

Luis Díaz y una promesa que ilusiona a todos los hinchas del Bayern Múnich: “Ojalá podamos conseguirlo”

El colombiano el flamante refuerzo del Bayern para esta temporada.

Redacción Deportes
16 de agosto de 2025, 2:14 p. m.
07 August 2025, Bavaria, Munich: Soccer: Test matches, FC Bayern Munich - Tottenham Hotspur at the Allianz Arena. Luis Diaz (Bayern Munich) in action. Photo: Sven Hoppe/dpa (Photo by Sven Hoppe/picture alliance via Getty Images)
Luis Díaz lanzó promesa que ilusiona a hinchas del Bayern. | Foto: dpa/picture alliance via Getty I

El Bayern Múnich de Alemania tuvo una pretemporada perfecta con tres triunfos en tres presentaciones, los bávaros derrotaron sin problemas a equipos como Lyon, Tottenham y Grosshopper, duelos en los que el colombiano Luis Díaz, flamante refuerzo para esta temporada, sumó valiosos minutos y aportó cosas interesantes al juego del equipo que es dirigido por el belga Vincent Kompany.

Ahora, el equipo alemán ya se prepara para iniciar de manera oficial la temporada y este sábado, 16 de agosto, se medirá ante el Stuttgart por la lucha del primer título del fútbol de Alemania. Este podría ser el primer título de Díaz desde su arribo a Múnich.

Díaz en entreno con Bayern.
Díaz en entreno con Bayern. | Foto: Getty Images

Previo a este duelo que abre la temporada del fútbol en Alemania, varios jugadores del plantel teutón se sometieron a un juego de preguntas y respuestas con el canal oficial del Bayern Múnich, este divertido juego contó con protagonismo de Díaz.

En medio de esta actividad, al guajiro le propusieron que dijera una promesa a los hinchas del equipo pensando en la temporada, y el delantero de la Selección Colombia no dudó y lanzó una tajante respuesta que terminó por ilusionar a la hinchada de este histórico club: “Les daré lo mejor de mí para ser campeones”.

Lo más leído

1. Gustavo Petro reacciona a la encuesta del CNC para SEMANA, “una revista que nada nos quiere”, y lanza una pulla: “Están asustados, por eso nos insultan”
2. Tribunal de Bogotá toma trascendental decisión frente a las tutelas para revocar la detención domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe Vélez
3. Exclusivo: SEMANA revela un documento que advierte que un fiscal recibió detalles de un atentado contra Miguel Uribe Turbay, 13 días antes del ataque en Bogotá

Luis Díaz aprovechó la actividad para contar cuáles son sus expectativas para esta nueva y desafiante temporada. Díaz aseguró que su principal objetivo es intentar ayudar al club a ganar todos los torneos que van a disputar.

“Quiero lograr todos mis objetivos trazados, que es ser campeón de Bundesliga y todos los trofeos que disputemos. Ojalá podamos conseguirlo”, fueron las palabras de Díaz

Contexto: Tras salida de Luis Díaz, Liverpool vuelve a agitar el mercado: es oficial nuevo fichaje

Bayern Múnich ante Stuttgart por la Supercopa de Alemania

El primer título a disputarse en la temporada alemana será la Supercopa de Alemania entre el Bayern Múnich (campeón de Bundesliga) frente a Stuttgart (campeón Copa de Alemania). Este partido está programado para disputarse este sábado 16 de agosto, a partir de la 1:30 (hora colombiana).

Díaz se despide de compañero previo al duelo ante Stuttgart

Luis Díaz, extremo del Bayern Múnich, tuvo que decir adiós a otra estrella del club alemán. Previo al duelo ante Stuttgart por la Supercopa de Alemania, se confirmó que el delantero Kingsley Coman se marcha a Al Nassr de Arabia Saudita.

Kingsley Coman y Luis Díaz se despiden tras pocos días juntos en Bayern Múnich
Kingsley Coman y Luis Díaz se despiden tras pocos días juntos en Bayern Múnich | Foto: Getty Images

Kingsley Coman deja el FC Bayern para fichar por el Al-Nassr de Arabia Saudí. El delantero de 29 años llegó al campeón alemán cedido por la Juventus en el verano de 2015, antes de que el traspaso se hiciera definitivo dos años después”, anunció el equipo teutón.

“Coman ganó nueve títulos de la Bundesliga, la Champions League y el Mundial de Clubes con el Bayern. Marcó el gol de la victoria en la victoria por 1-0 sobre el Paris Saint-Germain en la final de la Champions League de 2022, añadió.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Aparece inquietante audio del piloto de la avioneta que cayó cerca al estadio Atanasio Girardot en Medellín: “Tengo problemas”

2. La Liga hoy: Mallorca vs. Barcelona a qué hora inicia el partido y cuáles son sus posibles alineaciones

3. El proselitismo político de Daniel Quintero sigue atacando a empresarios, les llamó ‘la rosca’

4. Luis Díaz y una promesa que ilusiona a todos los hinchas del Bayern Múnich: “Ojalá podamos conseguirlo”

5. Terror en Nariño: hombres bajaron de una ambulancia a un paciente y lo mataron

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Luis DíazBayern de Múnich

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.