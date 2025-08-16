El Bayern Múnich de Alemania tuvo una pretemporada perfecta con tres triunfos en tres presentaciones, los bávaros derrotaron sin problemas a equipos como Lyon, Tottenham y Grosshopper, duelos en los que el colombiano Luis Díaz, flamante refuerzo para esta temporada, sumó valiosos minutos y aportó cosas interesantes al juego del equipo que es dirigido por el belga Vincent Kompany.

Ahora, el equipo alemán ya se prepara para iniciar de manera oficial la temporada y este sábado, 16 de agosto, se medirá ante el Stuttgart por la lucha del primer título del fútbol de Alemania. Este podría ser el primer título de Díaz desde su arribo a Múnich.

Díaz en entreno con Bayern. | Foto: Getty Images

Previo a este duelo que abre la temporada del fútbol en Alemania, varios jugadores del plantel teutón se sometieron a un juego de preguntas y respuestas con el canal oficial del Bayern Múnich, este divertido juego contó con protagonismo de Díaz.

En medio de esta actividad, al guajiro le propusieron que dijera una promesa a los hinchas del equipo pensando en la temporada, y el delantero de la Selección Colombia no dudó y lanzó una tajante respuesta que terminó por ilusionar a la hinchada de este histórico club: “Les daré lo mejor de mí para ser campeones”.

Luis Díaz aprovechó la actividad para contar cuáles son sus expectativas para esta nueva y desafiante temporada. Díaz aseguró que su principal objetivo es intentar ayudar al club a ganar todos los torneos que van a disputar.

“Quiero lograr todos mis objetivos trazados, que es ser campeón de Bundesliga y todos los trofeos que disputemos. Ojalá podamos conseguirlo”, fueron las palabras de Díaz

Bayern Múnich ante Stuttgart por la Supercopa de Alemania

El primer título a disputarse en la temporada alemana será la Supercopa de Alemania entre el Bayern Múnich (campeón de Bundesliga) frente a Stuttgart (campeón Copa de Alemania). Este partido está programado para disputarse este sábado 16 de agosto, a partir de la 1:30 (hora colombiana).

Díaz se despide de compañero previo al duelo ante Stuttgart

Luis Díaz, extremo del Bayern Múnich, tuvo que decir adiós a otra estrella del club alemán. Previo al duelo ante Stuttgart por la Supercopa de Alemania, se confirmó que el delantero Kingsley Coman se marcha a Al Nassr de Arabia Saudita.

Kingsley Coman y Luis Díaz se despiden tras pocos días juntos en Bayern Múnich | Foto: Getty Images

“Kingsley Coman deja el FC Bayern para fichar por el Al-Nassr de Arabia Saudí. El delantero de 29 años llegó al campeón alemán cedido por la Juventus en el verano de 2015, antes de que el traspaso se hiciera definitivo dos años después”, anunció el equipo teutón.