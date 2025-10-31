Está próxima a salir la lista de convocados de la Selección Colombia para los dos partidos amistosos de noviembre. La Federación Colombiana de Fútbol, en su web oficial, informa que la programación será de la siguiente manera:

15 de noviembre de 2025: Colombia vs. Nueva Zelanda

18 de noviembre de 2025: Colombia vs. Australia

Los focos apuntan al técnico de La Tricolor, el argentino Néstor Lorenzo. ¿Cuáles serán sus convocados? Este viernes, 31 de octubre de 2025, filtraron un rumor que apunta a la borrada de un histórico jugador en esa lista.

Néstor Lorenzo borraría a David Ospina de la convocatoria

La información la entregó el periodista Sebastián Vargas en El Vbar Caracol: “La idea es que David Ospina no vaya a la gira de noviembre con la Selección Colombia, quieren ver otros nombres y regresa Camilo Vargas”.

🧤"La idea es que David Ospina NO vaya a la gira de noviembre con la Selección Colombia, quieren ver otros nombres y regresa Camilo Vargas"



🎙️@sebasperiodista, en #ElVbarCaracol



📻🔥Todos los detalles de la 'tricolor' aquí: https://t.co/DvGZ2CP9TA

Ospina tiene 37 años, es un histórico de la Selección Colombia y se desempeña como titular habitual en Atlético Nacional. Que Lorenzo no lo llame en esta oportunidad no quiere decir que lo deje fuera, incluso, del Mundial 2026.

David Ospina saldría de la próxima convocatoria de Selección Colombia. | Foto: Getty Images

Pero la pregunta ya se instauró en la prensa y los aficionados: “¿A qué porteros llamará Néstor Lorenzo para la próxima convocatoria de la Selección Colombia?”.

¿Quiénes acompañarán a Camilo Vargas en el arco de la Selección Colombia?

Con base a la información del periodista Sebastián Vargas, Vargas volvería a la Selección Colombia. Ahora resta saber cuáles serán los otros dos nombres que acompañen al guardameta en su posición.

Podrían ser Kevin Mier y Álvaro Montero, últimos llamados por Néstor a La Tricolor. Sin embargo, podría haber sorpresas con jugadores que no integran el elenco cafetero de manera recurrente.

¿Habría lugar para porteros de Liga BetPlay? Hay varios nombres que siempre se instauran como posibles candidatos, como el de Andrés Mosquera Marmolejo, de gran nivel en Independiente Santa Fe.

¿Hora de ver nuevas caras en la portería de Selección Colombia? Andrés Mosquera Marmolejo (arriba, primero de izquierda a derecha) es uno de los guardametas con mejor de la liga. | Foto: David Jaramillo/Colprensa

No solo él. Aldair Quintana, histórico del Bucaramanga, en su momento también sonó para la Tricolor. Sin embargo, parece que pierden fuerza cuando ya está por llegar el listado definitivo.

En cuanto a los demás nombres, en las otras posiciones, podría ser una buena oportunidad para que Lorenzo tenga jugadores que no hacen parte de su plan inicial. Las variantes, de cara al Mundial 2026, empiezan a ser importantes.