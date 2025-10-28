Suscribirse

Política

Gustavo Petro lanzó inesperada predicción sobre la Selección Colombia y la Copa del Mundo de 2026. Este fue el mensaje

El mandatario participó en un panel en Arabia Saudita.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
28 de octubre de 2025, 9:12 p. m.
Gustavo Petro y la Selección Colombia
Gustavo Petro habla de la Selección Colombia | Foto: Presidencia y pantallazo tomado de Gol Caracol

Una llamativa declaración dio el presidente de la República, Gustavo Petro, en medio de la agenda internacional que cumple en Arabia Saudita, en donde ha sostenido reuniones con varias personalidades de ese país.

En un panel en el que participó el jefe de Estado colombiano, curiosamente habló sobre fútbol y especialmente de la Selección Colombia.

Contexto: Cuestionan si Petro “escondió” informe clave sobre cultivos ilícitos; el presidente respondió desde Arabia Saudita

En una respuesta que dio, el mandatario colombiano lanzó una particular declaración, en la cual dio una predicción sobre el papel que tendrá la Selección Colombia en la Copa del Mundo de 2026 la cual se disputará en Canadá, Estados Unidos y México.

Gustavo Petro
Gustavo Petro | Foto: Presidencia

“Creo que el fútbol, al ser individualidades, pero en medio de lo colectivo, se encuentra el máximo de un gran equipo de fútbol, Colombia intenta llegar a los primeros lugares y ha logrado, porque también se expresa la cultura de un pueblo en cada equipo”, dijo Gustavo Petro.

Y agregó en su intervención en el panel Iniciativa de inversión Futura en Arabia Saudita: “La diversidad étnica en los equipos europeos los han enriquecido, nosotros tenemos una diversidad cultural ya desde el principio de la República, incluso árabe en nuestras sangres, y ha hecho de eso unos equipos maravillosos en la historia del fútbol mundial, a veces ganan, a veces no, compiten mucho con los europeos”.

Selección Colombia
La 'tricolor' apunta a realizar una buena Copa del Mundo | Foto: Página web FCF

“Si la diversidad cultural que empieza a comprenderse al interior de cada equipo, lo que ha hecho grande el fútbol latinoamericano y en él el colombiano, y lo que está haciendo grande el fútbol europeo y esperamos que sea grande todos los continentes y compitan por esa Copa Mundial, Colombia va a competir por la Copa Mundial”, recalcó Gustavo Petro.

Entretanto, la Selección Colombia, luego de clasificar al Mundial de 2026 en una competitiva eliminatoria, disputó varios amistosos internacionales. Partidos que permitieron que escalara en el escalafón.

La información fue publicada por el portal web Transfermarkt. Luego de la última fecha Fifa del mes de octubre, donde hubo eliminatorias en varias confederaciones, los países que lograron su tiquete al Mundial 2026 hacen parte del conglomerado.

En ese orden de ideas, Colombia brilla en ese listado como la sexta más costosa, de las 28 ya clasificadas al Mundial 2026, con un valor de 290.3 millones de euros. Sin embargo, es muy probable que baje de lugares significativamente, dependiendo de cómo se sigan comportando las clasificatorias de varios continentes.

Contexto: Gustavo Petro reaccionó al escándalo que rodea a la señorita Antioquia. Su respuesta impactó en las redes sociales
  1. Inglaterra: 1.020 millones de euros
  2. Brasil: 914.5 millones de euros
  3. Argentina: 772.2 millones de euros
  4. Marruecos: 395.8 millones de euros
  5. Estados Unidos: 304.3 millones de euros
  6. Colombia: 290.3 millones de euros
  7. Costa de Marfil: 278.2 millones de euros
  8. Senegal: 260 millones de euros
  9. Japón: 202.5 millones de euros
  10. Ghana: 199.3 millones de euros.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Piden abrir incidente de desacato contra Petro por no retractarse con las periodistas que llamó “muñecas de la mafia”

2. Maduro castiga a líder político de América Latina por ayudar a EE. UU. a desplegar buques de guerra: “Persona non grata”

3. “Aquí lo que hay es un pirómano que quiere incendiar a Colombia”: Juan Carlos Pinzón al recibir el aval de Oxígeno

4. Solicitan medida cautelar ante el CNE para que Daniel Quintero no pueda registrarse como precandidato ante la Registraduría

5. Actor de ‘Pasión de Gavilanes’ confesó que pensó en acabar con su vida por las deudas: “A veces uno quiere”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroSelección Colombia

Noticias Destacadas

Juan Carlos Pinzón Bueno recibe el aval del Partido Oxígeno para su candidatura a la Presidencia de cara a las elecciones de 2026.

“Aquí lo que hay es un pirómano que quiere incendiar a Colombia”: Juan Carlos Pinzón al recibir el aval de Oxígeno

Redacción Semana
Rueda de prensa del precandidato Daniel Quintero en la entrada principal de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Solicitan medida cautelar ante el CNE para que Daniel Quintero no pueda registrarse como precandidato ante la Registraduría

Redacción Semana
Juan Carlos Pinzón Bueno recibe el aval del Partido Oxígeno para su candidatura a la Presidencia de cara a las elecciones de 2026. Ingrid Betancourt.

“Aquel que nos rescató de las garras de las Farc tiene hoy la misión de rescatar a Colombia”: Ingrid Betancourt, al darle el aval a Juan Carlos Pinzón

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.