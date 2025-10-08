Para un jugador estar en la Selección Colombia es uno de sus sueños más importantes; sin embargo, en ocasiones hay que priorizar su bienestar, más si a menos de un año está el Mundial 2026.

En el reciente llamado hecho por el entrenador Néstor Lorenzo para los amistosos de la doble fecha FIFA de octubre, sorprendió no ver a Jhon Arias, ni a Jhon Córdoba.

Luis Díaz y Jhon Córdoba tras certificar el paso al Mundial con Colombia. | Foto: AFP

Dichos atacantes son habituales citados por el argentino para todos los partidos que tenga la Selección Colombia.

En esta oportunidad no fue así, lo que significó preguntarle al entrenador por la ausencia de estos pilares de su proceso.

De los dos dio respuesta, pero en una se extendió a hablar sobre lo complejo que se le hace al jugador venir del país donde está radicado, para sumarse a la Tricolor.

A quien hizo referencia fue a Jhon Córdoba, sobre el que dijo que “nadie sabe esto, pero él hace 6 horas de carro para tomar el primer avión desde Moscú”.

Jhon Córdoba ha tenido plena confianza del entrenador nacional, Néstor Lorenzo. | Foto: @FCFSeleccionCol

Después de destapar el largo trayecto que realiza desde Krasnodar hasta la capital de Rusia, el entrenador dio cuenta del suplicio que vive el atacante al arribar después de tan largo viaje.

“Hace otra escala, hay ocho horas de diferencia, siempre que viene acá, viene mal, no mal físicamente, viene mal de cansancio", relató sobre lo vivido por Córdoba.

Justamente esa fue la razón por la cual no llamarlo en esta oportunidad; deportivamente y a nivel de goles el jugador se muestra regular, pero cansarlo por los dos primeros juegos de preparación no fue el deseo de Lorenzo.

Adicional a lo anterior, anticipó, desde ya, que para las próximas fechas de amistosos de noviembre ante rivales de más nivel como Nueva Zelanda y Nigeria, Jhon sí estaría.

“Hace un esfuerzo enorme y preferí dosificar ese gasto de las dos convocatorias, casi seguro que venga en noviembre, pero preferí que descansara y jugara en su club”, sumó a los medios de la Federación Colombiana de Fútbol.

De esta manera queda claro que el no llamado de Córdoba no acusa otra razón más que querer cuidarlo de cara a la Copa del Mundo.

¿Y Jhon Arias?

Este caso del volante que arribó a Wolves en el pasado mercado de fichajes sí tiene que ver más con lo deportivo y el presente que tiene en Inglaterra.

Para quien fuese figura absoluta en Fluminense, le ha costado algo más que a otros su adaptación al balompié de Europa.

Aunque en los últimos juegos ha mostrado mayor consistencia, la citación que hubiese tenido con Colombia le cortaría esa buena racha reciente.

Dichas fueron las razones dadas por el mismísimo Lorenzo para justificar el porqué no convocó a Arias.

Jhon Arias, volante de Wolverhampton y la Selección Colombia. | Foto: Getty Images

“Jhon Arias se está adaptando a su nuevo club, a la Premier League, es un campeonato difícil, es un equipo que lo necesita al 100 por ciento y le expliqué“, indicó de una charla que tuvieron entre ambos.