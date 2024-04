Revelan primeras imágenes de implicados en atentado al batallón Pichincha de Cali; hay una recompensa de hasta $50 millones

En su momento diferentes sectores políticos de Cali condenaron el ataque con explosivos en contra del Ejército. “Lamento y rechazo el ataque terrorista que ha sufrido Cali esta noche. Los violentos no nos van a acorralar. Sabemos de una posible presencia de disidencias en nuestro territorio y las autoridades están para combatirlas con toda la contundencia . Hasta el momento, no se reportan víctimas, pero lamento que los habitantes de inmediaciones del batallón Pichincha duerman esta noche con temor. Mi solidaridad con ellos”, señaló el concejal Roberto Ortiz en su cuenta de X .

| Foto: Archivo Particular

Así está conformada la primera línea de las disidencias de las Farc de Iván Mordisco. | Foto: Archivo Particular

“Puedo decirle, con mucha franqueza, que hay un problema de coordinación interna. No puedo decirles mentiras a usted ni al pueblo colombiano. Hay un problema interno frente a las formas de ver e interpretar el momento político del país. En eso hay una gran división. No tenemos confrontación o dificultades a gran escala, hay algunas observaciones que se han venido haciendo. Cuando hablo de nosotros, me refiero a quienes nos mantenemos en el proceso, porque hay una palabra empeñada”, dijo Andrey a SEMANA.