Las cuentas de Atlético Nacional, Medellín, Bucaramanga, Tolima y Fortaleza por el ‘punto invisible’

El ‘Todos contra Todos’ llega a su fin en próximos días y además de la pelea por conocer los últimos clasificados a los cuadrangulares de la Liga Betplay, también se conocerán los dos ‘cabezas de serie’ para las finales. Los dos grandes de Antioquia, más Atlético Bucaramanga, Tolima y Fortaleza, jugarán un partido decisivo para definir la ventaja deportiva.

Cabe recordar que el ‘punto invisible’ o la ventaja deportiva la obtienen los dos primeros en la tabla de posiciones. Ellos tendrán ciertos beneficios con los seis clubes restantes: Siempre cerrarán de local independiente del fixture o si llega a quedar igualado en puntos al final de las seis fechas, ganará el cupo a la final automáticamente, sin mirar la diferencia de gol.

En estos momentos, hay un triple empate en el primer lugar de la tabla con Independiente Medellín, Atlético Nacional y Bucaramanga con 37 puntos y son los principales favoritos para quedarse con las dos casillas. El equipo verde enfrentará a Junior en Barranquilla, DIM será local en el Atanasio Girardot ante América de Cali y el club bumangués definirá su posición final con Deportivo Pasto en el sur del país.

Jugadores de Nacional celebran un gol ante Deportivo Pasto. | Foto: Colprensa

Eventualmente, el que gane obtendrá la primera o segunda casilla. Atlético Bucaramanga, con un gol menos que Nacional y Medellín, deberá intentar más de dos goles ante Deportivo Pasto e intentar meterse en los dos primeros lugares o si hay algún empate en la capital de Antioquia o Barranquilla.

Tolima y Fortaleza también tienen opciones de sorprender

Por otra parte, con 35 puntos, aparecen Deportes Tolima y Fortaleza, obligados a ganar sus respectivos partidos y esperando resultados en contra de los equipos de Antioquia para dar el golpe. El club tolimense juega con Águilas Doradas en Antioquia y Fortaleza con Unión Magdalena en la ciudad de Santa Marta.

Ganando, harían 38 puntos y un traspié de los líderes les abrirían más opciones. Incluso, el empate de Nacional, Medellín o Bucaramanga, colocaría la pelea mucho más reñida por la diferencia de gol. Vale mencionar que de los cinco en disputa, cuatro visitantes y uno solo es local. Medellín y América resulta un partido vital de la jornada por las opciones de ambos en la tabla.

De resto, Junior de Barranquilla espera ser el verdugo de Atlético Nacional en el Metropolitano, un partidazo con mucho picante donde el club ‘Verdolaga’ irá por el triunfo para asegurarse como ‘cabeza de serie’.

La pelea por los dos cupos restantes en la tabla

Más abajo, hay otra pelea por los únicos dos cupos restantes en la tabla de posiciones. Como ya se mencionó, América de Cali definirá sus aspiraciones en el Atanasio ante el Medellín y Alianza vs. Santa Fe es un duelo directo y el que gane estará adentro, si empatan, Águilas Doradas podría ver posibilidades, siempre y cuando le gane a Tolima en Rionegro.

Así se jugará la fecha 20 de la Liga Betplay

Miércoles 12 de noviembre

- La Equidad vs. Deportivo Pereira

4:00 p.m.

Metropolitano de Techo (Bogotá)

- Boyacá Chicó vs. Millonarios

La Independencia (Tunja)

8:20 p.m.

Jueves 13 de noviembre

- Llaneros vs. Envigado

Bello Horizonte (Villavicencio)

7:00 p.m.

- Santa Fe vs. Alianza FC

El Campín (Bogotá)

7:00 p.m.

- Independiente Medellín vs. América de Cali

Atanasio Girardot (Medellín)

7:00 p.m.

- Deportivo Pasto vs. Atlético Bucaramanga

La Libertad (Pasto)

7:00 p.m.

- Junior vs. Atlético Nacional

Metropolitano (Barranquilla)

7:00 p.m.

- Unión Magdalena vs. Fortaleza CEIF

Sierra Nevada (Santa Marta)

7:00 p.m.

- Águilas Doradas vs. Tolima

Alberto Grisales (Rionegro)

7:00 p.m.

- Deportivo Cali vs. Once Caldas

Palmaseca (Palmira)