Esto pasó en camerinos tras el clásico de Nacional vs. Medellín: así continuó la gresca

Atlético Nacional le ganó a Independiente Medellín (2-1) en un clásico caliente que terminó en pelea cuando los jugadores se estaban retirando del campo.

El arquero uruguayo Washington Aguerre confrontó a Matheus Uribe cerca al túnel de vestuarios y tuvo que ser contenido por sus propios compañeros.

La gresca se trasladó al interior de la zona de camerinos. Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que el árbitro Wilmar Roldán le muestra la tarjeta roja a Aguerre, quien no podrá atajar en el último partido del cuadrangular contra Junior de Barranquilla.

Matheus Uribe y Harlen Castillo también fueron expulsados en Atlético Nacional.

A pesar de la expulsión, Aguerre continuó lanzando insultos contra los jugadores de Nacional y se lo tuvieron que llevar a la fuerza para evitar que la situación pasara a mayores.

El comité disciplinario de la Dimayor tomará decisiones al respecto cuando reciba el informe arbitral por parte de Roldán y conozca los descargos de cada equipo.

Washington Aguerre y Matheus Uribe se arriesgan a una fuerte sanción que podría trasladarse incluso al inicio del próximo semestre.

Atlético Nacional todavía tiene chances matemáticas de meterse a la final. En caso de clasificar, Matheus podría perderse uno o los dos partidos por el título de diciembre.

Cabe recordar que rojos y verdes se reencontrarán muy pronto en la final de la Copa BetPlay, enfrentamiento que está pendiente de ser programado por la Dimayor.

Washington Aguerre en medio de la pelea tras el clásico de Nacional vs. Medellín. | Foto: David Jaramillo

Diego Arias explota contra Aguerre

Diego Arias, técnico de Atlético Nacional, se refirió a lo sucedido en el túnel y lanzó una fuerte crítica contra el arquero de Independiente Medellín.

“Matheus Uribe queda afuera y más de la forma en la que se da; a nosotros nos deja una sensación de incomodidad muy grande, porque el partido fue muy bueno, nosotros quisimos jugar fútbol y al final del partido un personaje que quiere no sé exactamente qué, con qué intención, genera una imagen que no equivale a los valores de los dos clubes que estaban en campo y muchísimo menos los de nuestro equipo”, dijo en rueda de prensa.

Arias señaló a Aguerre como el principal culpable de la gresca. “No puede ser que porque un personaje quiera ensuciar o esté incómodo, no sé con quién, genere lo que generó”, añadió el entrenador verdolaga.

En el camerino de Nacional se habló sobre la pelea. “Lo que conozco es lo que me contaron los jugadores; saldrán videos, pero la información es que una persona irrespetuosa hizo gestos a nuestra hinchada y una persona de nuestro club intentó hacer respetar a nuestra hinchada simplemente diciéndole que no lo hiciera. Ahí vino la agresión”, relató.