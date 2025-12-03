Suscribirse

Técnico que suena para Atlético Nacional ya llegó a Colombia: contaron detalles del negocio

Diego Arias seguirá dirigiendo los cuadrangulares, pero su continuidad para 2026 está descartada.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

3 de diciembre de 2025, 12:54 p. m.
Atlético Nacional busca técnico mientras continúa jugando los cuadrangulares.
Atlético Nacional busca técnico mientras continúa jugando los cuadrangulares. | Foto: David Jaramillo

Ante la derrota contra Junior de Barranquilla por la fecha 4 de los cuadrangulares semifinales, Atlético Nacional reactivó la búsqueda de director técnico para el próximo año.

Reinaldo Rueda sigue siendo el máximo favorito de la dirigencia, aunque las conversaciones están en espera tras su reciente salida de la selección de Honduras.

El estratega vallecaucano quedó muy golpeado por la eliminación del Mundial 2026 y disfrutará de unas merecidas vacaciones antes de ponerse a pensar en su futuro profesional.

Atlético Nacional será paciente con la decisión de Reinaldo, pues lo considera un candidato atractivo para tomar las riendas del equipo después del paso de varios entrenadores con nacionalidad extranjera.

Reinaldo Rueda está en Colombia

Rueda llegó esta semana a Colombia para reunirse con su familia, situación que favorece las gestiones de Atlético Nacional para convencerlo de volver al equipo donde conquistó la Copa Libertadores en 2016.

Por lo pronto, no hay conversaciones en marcha para contratarlo, pero la dirigencia del conjunto verdolaga ya le manifestó su interés desde hace varias semanas.

Reinaldo Rueda (68) es la prioridad para la dirigencia, pero dependerá de su deseo; lo económico no es inconveniente”, indicó el periodista Felipe Sierra.

Nacional mantendrá a Diego Arias por lo que resta de los cuadrangulares y luego de eso se definirá su nuevo rol en el club, que estaría relacionado con las divisiones menores.

Hace unos días se llegó a considerar que Arias tomara las riendas de manera indefinida, pero la derrota contra Junior aceleró la búsqueda de un nuevo DT con más experiencia.

Atlético Nacional todavía tiene posibilidades matemáticas de clasificarse a la final; sin embargo, necesita que se den varios resultados en el transcurso de las últimas dos fechas y ganar todo lo que le queda por delante.

Contexto: Lo que necesita Nacional para clasificar a la final de la Liga BetPlay tras el Medellín vs. América: Junior atento

Ya está en Colombia

El periodista Juan Felipe Cadavid confirmó que Rueda ya está en nuestro país. “Al quedar eliminado del Mundial, ya está por aquí y, según entiendo, hay voces que dicen ‘oiga, ahí está Reinaldo, ¿por qué no lo buscamos?’. Yo seguiría con Diego Arias”, apuntó en La FM Más Fútbol.

Pilar Velásquez describió la situación actual del entrenador vallecaucano. “En este momento Reinaldo Rueda está tomándose un tiempo para él y su familia; no han iniciado los diálogos entre él y Atlético Nacional”, dijo en Clásico Paisa.

SANTA CLARA, CALIFORNIA - JULY 2: Head Coach of Honduras Reinaldo Rueda looks on during the Gold Cup Semi Finals match between Mexico and Honduras at Levi's Stadium on July 2, 2025 in Santa Clara, California. (Photo by Omar Vega/Getty Images)
Reinaldo Rueda suena con fuerza para volver a Atlético Nacional. | Foto: Getty Images

La dirigencia del conjunto verdolaga tiene otros candidatos en la baraja, pero piensa darle espera a Rueda como su máximo favorito.

Si no se llega a dar, la dirección deportiva reactivará negociaciones con aquellos técnicos a los que les tocaron la puerta tras la salida de Javier Gandolfi y elegirá el que más se ajuste a sus planes a futuro, teniendo en cuenta la competencia internacional que se aproxima en 2026.

Atlético NacionalReinaldo RuedaFichajes

