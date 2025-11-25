Suscribirse

Ventilan interés desde Atlético Nacional en técnico campeón para 2026: filtran qué pasaría con Diego Arias

Para Nacional es primordial clasificar a la Copa Libertadores 2026, por lo que esperaría tener a un técnico reconocido en el certamen continental.

Redacción Deportes
26 de noviembre de 2025, 3:48 a. m.
Nómina de Atlético Nacional en este 2025.
Nómina de Atlético Nacional en este 2025. | Foto: Getty Images

Nacional está más vivo que nunca de cara a este cierre del 2025. Tal como hace un año, ya está en la final de copa y tiene chances en su grupo de cuadrangulares (A) para asistir a la gran final de la Liga BetPlay.

Ahora bien, sigue siendo tema de debate el técnico verdolaga para 2026. Desde que se fue Javier Gandolfi quedó como encargado Diego Arias. Con este último desde la raya, Nacional ha encontrado resultados positivos. Sin embargo, revelaron un presunto interés del cuadro antioqueño en un técnico campeón.

Diego Arias, DT de Atlético Nacional
Diego Arias, es el entrenador encargado de Atlético Nacional. | Foto: David Jaramillo

Habría interés de Atlético Nacional en Reinaldo Rueda

Reinaldo Rueda trae recuerdos dorados en Atlético Nacional. De su mano, en 2016, el cuadro verde levantó su segunda Copa Libertadores y se ganó un respeto internacional importante. Eso, además de los torneos locales que conquistó.

Rueda, de 68 años, viene de días difíciles en el ámbito profesional. Él y sus dirigidos en la Selección de Honduras quedaron eliminados en las clasificatorias al Mundial 2026. Por tanto, desde ese momento se le vinculó como posible candidato a llegar a Nacional

“Hay un interés por parte de los dueños de Atlético Nacional de contar con Reinaldo Rueda, es como el objetivo principal, y esto lo pude volver a corroborar: sigue siendo el interesado más grande, por Reinaldo Rueda, por Atlético Nacional”, afirmó el periodista Felipe Sierra en su canal de Kick.

Luego, siguió: “Más que nada desde sus dueños, Desde la dirección deportiva no creo que crean que es la mejor decisión, porque los resultados recientes que ha tenido Reinaldo Rueda, pues no se ajustan a la búsqueda y al estilo de fútbol que maneja Reinaldo Rueda, y tampoco creo que van de acuerdo al proyecto deportivo”.

Y sentenció: “Al contrario, si fuera por algunos, dejarían que siguiera Diego Arias el otro año”.

Reinaldo Rueda, entrenador colombiano de 68 años que venía dirigiendo a la Selección de Honduras.
Reinaldo Rueda, sonaría para volver a dirigir a Atlético Nacional. | Foto: Getty Images

Existirían opiniones divididas en cuanto al tema. Sin embargo, Sierra explicó que sea cual sea la decisión que tomen desde Atlético Nacional, Diego Arias seguiría en la institución. Ya sea apoyando a Rueda en el banco o dependiendo cómo acabe su desempeño en este 2025.

Las próximas semanas serán claves en cuanto al tema, y empatarán con el desenlace de copa y liga en Colombia. De eso, además de la tabla de reclasificación, dependerá si Nacional va o no a torneo internacional en 2026.

