Lo que necesita Nacional para clasificar a la final de la Liga BetPlay tras el Medellín vs. América: Junior atento

Nacional no depende de sí mismo, pero aún tiene chances de ir a la final.

Redacción Deportes
2 de diciembre de 2025, 4:01 a. m.
Parte del plantel de Atlético Nacional con grandes estrellas para el FPC
Atlético Nacional sigue con expectativa en cuadrangulares. | Foto: Colprensa

Este lunes, 1 de diciembre de 2025, se completó la cuarta fecha en el grupo A de los cuadrangulares finales en la Liga BetPlay. Medellín empató con América (1-1), en el Atanasio Girardot, y todo el grupo sigue con vida.

Junior de Barranquilla lidera el grupo A con 8 puntos, seguido de América de Cali y Atlético Nacional con 5. Medellín cierra con dos unidades y, aunque aún tiene chances, el panorama se le complica bastante.

Teófilo Gutiérrez celebrando la victoria de Junior contra Atlético Nacional.
Junior lidera el cuadrangular A. | Foto: Colprensa

¿Qué necesita Atlético Nacional para ser finalista de la Liga BetPlay?

Al verde le quedan dos partidos en juego: ante Medellín, haciendo las veces de local en el Atanasio, y contra América en Cali. Entonces, Nacional debe buscar los seis puntos que le quedan, y esperar al menos un pinchazo de Junior.

El cuadro barranquillero jugará contra América de Cali, en Barranquilla, por la quinta fecha. Luego, cerrará el cuadrangular visitando a Medellín por la sexta jornada.

Evidentemente, el único equipo que depende de sí mismo para ir a la final es Junior. Dos victorias en sus próximos dos juegos, o al menos un empate y una victoria, lo pondrán en la llave definitiva.

La diferencia de gol empieza a ser vital. Junior tiene +2, mientras que América y Nacional tienen 0 los dos. Medellín ostenta -2 y es el equipo de la zona con ventaja deportiva (o punto invisible).

Panorama de Nacional de cara a la quinta fecha:

  • Si le gana a Medellín, pase lo que pase en el Junior vs. América, seguirá con vida.
  • Si empata con Medellín, debe esperar a que Junior pierda o empate para seguir con vida. Caso contrario, si el tiburón le gana a América, el verde quedará eliminado.
  • Si pierde con Medellín, quedará eliminado.

Cabe recordar que el verde de Antioquia también está instalado en la gran final de la Copa BetPlay. Allí se verá cara a cara contra Medellín, y el que gane obtendrá un cupo para la fase previa de la Sudamericana.

Nómina de Atlético Nacional en este 2025.
Nómina de Atlético Nacional en este 2025. | Foto: Colprensa - David Jaramillo

Ya sea por Copa BetPlay o por reclasificación, Nacional ya aseguró Sudamericana. Sin embargo, el verde quiere entrar a la Copa Libertadores siendo campeón o por el acumulado anual.

