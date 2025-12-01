Junior quiere el fichaje del año: hizo historia en Italia y pasó por la Selección Colombia

Mientras Junior pelea fuerte en el grupo A de los cuadrangulares, por Liga BetPlay 2025-ll, la prensa le destapó un interés al cuadro de Barranquilla por hacer el fichaje bomba del 2026. Se trata de un delantero bastante conocido en Colombia.

La información la entregó el periodista Felipe Sierra, en su cuenta de X, y levantó todo tipo de reacciones. De darse, Junior se estaría haciendo con un jugador colombiano bastante resonado, en la MLS, en la última temporada.

“Luis Fernando Muriel vuelve a ingresar a los planes de Junior de Barranquilla”

Y es que el nombre de Luis Fernando Muriel ya venía siendo tendencia en Colombia a lo largo de este 2025. El delantero, hoy con 34 años, dejó el fútbol de Europa en febrero de 2024 y desde ahí se desempeña en el Orlando City de la MLS.

Luis Fernando Muriel con su actual equipo: Orlando City de la MLS. | Foto: NurPhoto via Getty Images

A Muriel ya lo habían vinculado con presuntos intereses de Junior de Barranquilla, pero parece que se puede reactivar. A pesar de que el cuadro barranquillero está en plenas finales, todo apunta a que se vienen días cruciales al respecto.

“Luis Fernando Muriel puede salir de Orlando City, hay alguna opción. Se abre la posibilidad porque necesitan liberar la posición de signer player, que son los jugadores a los que le pueden pagar por encima del tope salarial de toda la liga”, arrancó afirmando Sierra en el espacio SinBoleta.

Y siguió: “Luis Fernando Muriel vuelve a ingresar a los planes de Junior de Barranquilla. A esta hora, no hay una negociación adelantada, no han conversado nuevamente, pero Junior sí tiene en sus planes entablar ese diálogo con Luis Fernando Muriel”.

Al respecto, sentenció: “Como Orlando City está abierto a esa opción, se podría negociar de una manera más sencilla a lo que ocurrió a mitad de año (2025) (...) podría reactivarse ese tema de Luis Fernando Muriel”.

Números de Luis Fernando Muriel

La mayor parte de la carrera de Luis Fernando Muriel ha sido en Europa. Jugó en España e Italia, destacando en equipos como Atalanta, Sampdoria y Sevilla.

Registra más de 160 goles sumando todos los equipos donde ha jugado, y supera las 80 asistencias en más de 550 partidos. Además, supo vestir los colores de la Selección Colombia, llegando a ser mundialista con José Pékerman para Rusia 2018.

Imagen de Luis Fernando Muriel con la Selección Colombia en 2018. | Foto: Getty Images