La tabla del grupo A luego del Medellín vs. América: paridad mete presión a Junior y Nacional

Lo que se divisaba desde el sorteo de cuadrangulares finales en Liga BetPlay 2025-ll, pasó: el grupo A, el de la muerte, tiene una tremenda paridad. Este lunes, 1 de diciembre, se jugó el complemento de la cuarta fecha con el Medellín vs. América de Cali en el estadio Atanasio Girardot.

Al final, Medellín y América empataron 1-1 en el Atanasio y eso le mete presión a los de arriba porque todos están vivos, aunque el poderoso de la montaña complicó sus opciones.

Junior de Barranquilla sigue siendo líder con 8 puntos, seguido de Atlético Nacional y América con 5. Medellín cierra la zona con 2 unidades, y está obligado a ganar los dos partidos que le quedan, y esperar resultados, si quiere ir a la final.

América de Cali saca un puntazo de oro en el Atanasio

Realmente fue un puntazo el de América de Cali este lunes. Los escarlatas siguen en la pelea, a pesar de entrar en las últimas casillas del todos contra todos, y sigue en la mira de Junior que se hizo con el liderato tras su más reciente victoria sobre Nacional.

La noche en la capital de Antioquia arrancó movida a los 39′ del primer tiempo. Baldomero Perlaza anotó el 1-0 parcial con el que el poderoso se fue adelante en el marcador, y soñaba con el triunfo que lo metiera en pelea.

Sin embargo, antes del descanso, la mecha impuso condiciones. Corrían los 45+5′ cuando Yojan Garcés colocó el 1-1, mismo que terminó siendo definitivo en el compromiso. Así, se fueron a los camerinos tras los primeros 45′.

Medellín y América empataron 1-1 en el Atanasio Girardot. | Foto: David Jaramillo - Colprensa.

Ya en la segunda parte se vio un partido aguerrido por parte de ambas escuadras. Las opciones no le faltaron a ninguno de los dos clubes, que vieron en sus porteros, Aguerre (Medellín) y Soto (América) la seguridad suficiente para no recibir goles en contra.

El árbitro fue José Ortiz y tuvo trabajo. Varias faltas, acciones de peligro y hasta un penal pitado, del que después se retractó por el llamado del VAR (Fernando Acuña) lo tuvieron como uno de los protagonistas.

La zona está apretada y ya Medellín y Junior piensan en la quinta fecha de los cuadrangulares, que se jugará así: