Suscribirse

Deportes

La tabla del grupo A luego del Medellín vs. América: paridad mete presión a Junior y Nacional

Ya han pasado cuatro fechas en el cuadrangular A, y los cuatro equipos siguen con vida, aunque a algunos se les acaban las opciones.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
2 de diciembre de 2025, 3:21 a. m.
Medellín vs. América por la cuarta fecha del grupo A en los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay.
Medellín vs. América por la cuarta fecha del grupo A en los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay. | Foto: David Jaramillo - Colprensa.

Lo que se divisaba desde el sorteo de cuadrangulares finales en Liga BetPlay 2025-ll, pasó: el grupo A, el de la muerte, tiene una tremenda paridad. Este lunes, 1 de diciembre, se jugó el complemento de la cuarta fecha con el Medellín vs. América de Cali en el estadio Atanasio Girardot.

Al final, Medellín y América empataron 1-1 en el Atanasio y eso le mete presión a los de arriba porque todos están vivos, aunque el poderoso de la montaña complicó sus opciones.

Junior de Barranquilla sigue siendo líder con 8 puntos, seguido de Atlético Nacional y América con 5. Medellín cierra la zona con 2 unidades, y está obligado a ganar los dos partidos que le quedan, y esperar resultados, si quiere ir a la final.

América de Cali saca un puntazo de oro en el Atanasio

Realmente fue un puntazo el de América de Cali este lunes. Los escarlatas siguen en la pelea, a pesar de entrar en las últimas casillas del todos contra todos, y sigue en la mira de Junior que se hizo con el liderato tras su más reciente victoria sobre Nacional.

La noche en la capital de Antioquia arrancó movida a los 39′ del primer tiempo. Baldomero Perlaza anotó el 1-0 parcial con el que el poderoso se fue adelante en el marcador, y soñaba con el triunfo que lo metiera en pelea.

Sin embargo, antes del descanso, la mecha impuso condiciones. Corrían los 45+5′ cuando Yojan Garcés colocó el 1-1, mismo que terminó siendo definitivo en el compromiso. Así, se fueron a los camerinos tras los primeros 45′.

Medellín y América empataron 1-1 en el Atanasio Girardot.
Medellín y América empataron 1-1 en el Atanasio Girardot. | Foto: David Jaramillo - Colprensa.

Ya en la segunda parte se vio un partido aguerrido por parte de ambas escuadras. Las opciones no le faltaron a ninguno de los dos clubes, que vieron en sus porteros, Aguerre (Medellín) y Soto (América) la seguridad suficiente para no recibir goles en contra.

El árbitro fue José Ortiz y tuvo trabajo. Varias faltas, acciones de peligro y hasta un penal pitado, del que después se retractó por el llamado del VAR (Fernando Acuña) lo tuvieron como uno de los protagonistas.

La zona está apretada y ya Medellín y Junior piensan en la quinta fecha de los cuadrangulares, que se jugará así:

  • 4 de diciembre de 2025: Atlético Nacional vs. Deportivo Independiente Medellín - 6:30 p.m. - estadio Atanasio Girardot
  • 4 de diciembre de 2025: Junior de Barranquilla vs. América de Cali - 8:35 p.m. - estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Lo que necesita Nacional para clasificar a la final de la Liga BetPlay tras el Medellín vs. América: Junior atento

2. Así se jugará la quinta fecha de los cuadrangulares que podría confirmar los dos finalistas de la Liga Betplay

3. En cámaras quedó registrado el intento de rapto de un bebé recién nacido en hospital de Bolívar, vigilante evitó el secuestro

4. Prográmese: convocan marchas y manifestaciones en Bogotá del 2 al 7 de diciembre

5. Impactante choque masivo en Estados Unidos quedó grabado en video: más de 40 vehículos involucrados en tormenta de nieve

LEER MENOS

Noticias relacionadas

MedellínAmérica de CaliLiga BetplayTabla de posiciones

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.