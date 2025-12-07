Cómo se jugará la fecha definitiva del cuadrangular A para conocer el rival del Tolima en la final de la Liga BetPlay

A la última fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay, el Tolima llega como primer finalista, luego de hacerse inalcanzable en su zona, gracias al punto invisible que le permite sacar ventaja en caso de que el Bucaramanga lo iguale en puntos.

De esta manera, los partidos de cuadrangular A serán de trámite y la atención estará centrada en lo que suceda en la otra zona, donde Junior y Atlético Nacional mantienen opciones de llegar a la final.

La primera opción es para el Junior de Barranquilla, líder del Grupo B y que depende de sí mismo para acceder a la finalísima. Incluso, con solo lograr un empate logrará su paso a la instancia definitiva del campeonato.

Al cuadro de Barranquilla llega a la última fecha del cuadrangular con 11 unidades, tres más que Nacional, y con una diferencia de gol de +3, ítem que también lo favorece.

Jugadores de Deportes Tolima en la previa contra Bucaramanga. | Foto: Colprensa

Los dirigidos por el profesor Alfredo Arias tiene las mejores opciones para disputar la estrella de diciembre con el Deportes Tolima; sin embargo, el Medellín podría complicarle su aspiración, pues juega de local y busca consolidarse en la reclasificación, detalle que lo puede llevar a encontrar el nivel que demostró en el todos contra todos y que desapareció en los cuadrangulares.

Por su parte, Nacional, que en los duelos directos con el Junior dejó escapar puntos valiosos, dependerá de lo que haga en Calo contra el América y de que su rival de patio le dé una mano con el cuadro barranquillero.

Nacional no solo necesita ganarle al cuadro caleño en el Pascual Guerreo, sino que debe esperar que el Independiente Medellín haga lo propio con el Junior; solo de esa manera podrá alcanzar el umbral de los 11 puntos y así meterse en la final del fútbol colombiano ante uno de los equipos que lo ha sabido complicar en los últimos años, el Tolima.

Nacional vs. Junior en Itagüí. | Foto: Colprensa

Cómo se jugará la última fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay

Los cuatro partidos, correspondientes a los dos cuadrangulares, se disputarán este lunes festivo, 8 de diciembre, en diferentes horarios y solo los de la zona A se jugarán de forma simultánea, pues dos equipos mantienen posibilidad de clasificarse a la final.

Grupo B

El primer partido será entre el Deportes Tolima y el equipo revelación del torneo, el bogotano Fortaleza; el conjunto pijao podrá dar descanso a algunos jugadores y refrescar la nómina para tener su plantilla fortalecida de cara a la final.

Ese duelo será a las 3:00 en el Manuel Murillo Toro de Ibagué y se espera que la afición acuda en masa para animar al conjunto tolimense, equipo que ha sido protagonista en los últimos campeonatos.

Por ese mismo grupo, Santa Fe y Bucaramanga despedirán el año a las 7:20 de la noche cuando se enfrente, por trámite, en El Campín

Lunes 8 de diciembre: Tolima vs. Fortaleza: 3:00 p. m.

Lunes 8 de diciembre: Santa Fe vs. Bucaramanga: 7:20 p. m.

Pablo Repetto y Hugo Rodallega se encontrarán en Santa Fe | Foto: Getty Images y Colprensa

Grupo A

Toda la atención estará centrada en lo que, de manera simultánea, vaya sucediendo en el Atanasio Girardo y el Pascual Guerrero.

Medellín y Junior se verán las caras a las 5:15 p. m., la misma hora en la que el América salte a la cancha para medirse a Nacional, conjunto paisa que pondrá sus mejores hombres para intentar ganar como visitante a la espera que el rojo de la montaña derrote al equipo tiburón.