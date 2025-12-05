Suscribirse

Deportes

Castigo para Washington Aguerre: esta es la sanción que le caería por agredir a Matheus Uribe

El Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol es contundente con este tipo de situaciones, como la que sucedió en el clásico de Nacional vs. Medellín.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
5 de diciembre de 2025, 4:40 p. m.
Washington Aguerre se arriesga a un duro castigo por su comportamiento en el clásico antioqueño.
Washington Aguerre se arriesga a un duro castigo por su comportamiento en el clásico antioqueño. | Foto: Win Sports // David Jaramillo

Washington Aguerre fue expulsado tras su agresión contra Matheus Uribe en el final del clásico de Atlético Nacional vs. Independiente Medellín, sin embargo, la sanción sería contundente.

De acuerdo al Código Disciplinario Único (CDU) de la Federación Colombiana de Fútbol, esta conducta se castiga con una suspensión de cuatro fechas como mínimo.

El artículo 64 lo dice explícitamente: "Suspensión de cuatro (4) a diez (10) fechas y multa de treinta (30) a cuarenta (40) salarios mínimos diarios legales vigentes al momento de la infracción en caso de vías de hecho (codazos, puñetazos, patadas etc.) contra los jugadores rivales u otras personas que no sean oficiales de partido".

Contexto: Culpan a Matheus Uribe de causar pelea en el Nacional vs. Medellín: video inédito delata lo que hizo

Aunque la decisión de la comisión disciplinaria depende del contenido del informe arbitral, los videos de la transmisión oficial o grabados por los hinchas también juegan un papel fundamental.

La afición del Medellín acusa a Matheus Uribe de iniciar la pelea con una patada al arquero uruguayo, sin embargo, en las imágenes se ve a Aguerre agrediendo al volante verdolaga en más de una oportunidad.

Analistas arbitrales dan su veredicto

La imagen de Washington Aguerre confrontando a Matheus Uribe se convirtió en tendencia a través de redes sociales y generó la reacción de varios analistas arbitrales que dieron su veredicto sobre lo sucedido en el túnel del Atanasio Girardot.

“Nacional vs DIM terminó mal, Aguerre fue a buscar a Matheus y se formó la de troya que siguio en los camerinos”, apuntó el exárbitro y analista José Borda. “El árbitro Roldán estuvo flojo disciplinariamente, le perdonó la doble amarilla a Cándido y a Fydriszewski. Del informe de Roldán dependerán las sanciones”, consideró.

Contexto: La tabla del grupo A tras el Junior vs. América en Liga BetPlay: solo dos llegan vivos a la sexta fecha

Aguerre podría recibir la sanción más fuerte por este episodio, aunque Matheus también se arriesga a perderse una hipotética final contra Deportes Tolima.

“Atentos al informe de Wilmar Roldán sobre posibles expulsados después de finalizado el partido. Aguerre totalmente fuera de control buscando a Matheus y Cándido. Ojo con algunas rojas que todavía queda una fecha clave para los verdes”, indicó El VAR Central.

Molestia en Atlético Nacional

Lo cierto es que en Atlético Nacional piden un castigo ejemplar contra Washington Aguerre.

David Ospina, arquero del cuadro verdolaga, reprobó la reacción de su colega. “Yo creo que siempre desde la parte de nosotros tratamos de darle un espectáculo para que ese mensaje sea muy claro”, dijo.

“Lastimosamente cuando sucede por una sola persona pues es complejo, yo creo que ese no es el mensaje, aquí necesitamos dar el mensaje de paz, de que la gente venga a disfrutar un espectáculo, a disfrutar un juego, las dos hinchadas, yo creo que Medellín en eso siempre se ha caracterizado, se ha hecho un esfuerzo grande para que sea la única plaza donde se reciban las dos hinchadas”, agregó.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Robbie Williams y Nicole Scherzinger interpretan en un sentido show el himno del Mundial 2026 en la ceremonia de sorteo de la Fifa

2. Este es el galardón por La Paz que recibió Donald Trump en pleno sorteo de la FIFA

3. Centro Democrático revela su lista al Senado: Álvaro Uribe regresa a la contienda electoral

4. Así fue el arresto de varios colombianos por fraude de visas, crimen organizado y lavado de dinero

5. Gobierno Petro y Clan del Golfo acordaron crear zonas de ubicación temporal en Córdoba, Chocó y Antioquia

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Independiente MedellínAtlético NacionalDimayorLiga Betplay

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.