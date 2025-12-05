Washington Aguerre fue expulsado tras su agresión contra Matheus Uribe en el final del clásico de Atlético Nacional vs. Independiente Medellín, sin embargo, la sanción sería contundente.

De acuerdo al Código Disciplinario Único (CDU) de la Federación Colombiana de Fútbol, esta conducta se castiga con una suspensión de cuatro fechas como mínimo.

El artículo 64 lo dice explícitamente: "Suspensión de cuatro (4) a diez (10) fechas y multa de treinta (30) a cuarenta (40) salarios mínimos diarios legales vigentes al momento de la infracción en caso de vías de hecho (codazos, puñetazos, patadas etc.) contra los jugadores rivales u otras personas que no sean oficiales de partido".

Aunque la decisión de la comisión disciplinaria depende del contenido del informe arbitral, los videos de la transmisión oficial o grabados por los hinchas también juegan un papel fundamental.

La afición del Medellín acusa a Matheus Uribe de iniciar la pelea con una patada al arquero uruguayo, sin embargo, en las imágenes se ve a Aguerre agrediendo al volante verdolaga en más de una oportunidad.

FINAL DEL PARTIDO Y EL ARQUERO Aguerre le da patadas y golpes a Matheus Uribe.... pic.twitter.com/uSu6xzxG9b — Nacional Es Pasión (@NacionalsPasion) December 5, 2025

Analistas arbitrales dan su veredicto

La imagen de Washington Aguerre confrontando a Matheus Uribe se convirtió en tendencia a través de redes sociales y generó la reacción de varios analistas arbitrales que dieron su veredicto sobre lo sucedido en el túnel del Atanasio Girardot.

“Nacional vs DIM terminó mal, Aguerre fue a buscar a Matheus y se formó la de troya que siguio en los camerinos”, apuntó el exárbitro y analista José Borda. “El árbitro Roldán estuvo flojo disciplinariamente, le perdonó la doble amarilla a Cándido y a Fydriszewski. Del informe de Roldán dependerán las sanciones”, consideró.

Aguerre podría recibir la sanción más fuerte por este episodio, aunque Matheus también se arriesga a perderse una hipotética final contra Deportes Tolima.

“Atentos al informe de Wilmar Roldán sobre posibles expulsados después de finalizado el partido. Aguerre totalmente fuera de control buscando a Matheus y Cándido. Ojo con algunas rojas que todavía queda una fecha clave para los verdes”, indicó El VAR Central.

⚠️ SE PUDRIÓ TODO: Atentos al informe de Wilmar Roldán sobre posibles expulsados después de finalizado el partido. Aguerre totalmente fuera de control buscando a Matheus y Cándido. Ojo con algunas rojas que todavía queda una fecha clave para los "verdes" #LigaBetPlay pic.twitter.com/pcf2zk7vpv — EL VAR CENTRAL (Andrés) (@ElVarCentral) December 5, 2025

Molestia en Atlético Nacional

Lo cierto es que en Atlético Nacional piden un castigo ejemplar contra Washington Aguerre.

David Ospina, arquero del cuadro verdolaga, reprobó la reacción de su colega. “Yo creo que siempre desde la parte de nosotros tratamos de darle un espectáculo para que ese mensaje sea muy claro”, dijo.