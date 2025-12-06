Suscribirse

Inteligencia artificial predice marcador del América vs. Nacional: vaticinó quién jugará la final con Tolima

También predijo lo que va a pasar en el Medellín vs. Junior, lo que será clave de cara al clasificado para la final.

Redacción Deportes
7 de diciembre de 2025, 2:31 a. m.
Inteligencia Artificial predice marcador del América vs. Nacional en Cali.
Inteligencia Artificial predice marcador del América vs. Nacional en Cali. | Foto: Colprensa.

El lunes 8 de diciembre se acabarán los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2025-ll. Tanto el grupo A como el B jugarán ese día la sexta fecha y también se sabrá cuál será la final por la estrella de navidad. Tolima (B) ya está clasificado a la ronda definitiva, y espera a su rival, que saldrá entre Junior y Nacional (A).

La cosa en el grupo A es así: Junior es líder con 11 puntos y Nacional lo sigue con 8. Si el tiburón gana o empata en su visita a Medellín, irá a la final. Ahora, Si Nacional gana, Junior pierde, y el verdolaga supera al rojiblanco en diferencia de gol, el finalista será el rey de copas colombiano.

Inteligencia artificial predice triunfo de Nacional por 2-1 sobre América en Cali

Chat GPT respondió cuál será el marcador final del clásico entre América de Cali y Atlético Nacional, donde el verde está obligado a ganar para ir a la final. Vaticina un 2-1 definitivo a favor del verdolaga, en el Pascual Guerrero de Cali, a la espera de lo que pase con Junior en Medellín.

“Aunque el partido se juega en Cali, donde América suele sentirse más cómodo, el contexto competitivo favorece a Nacional, que llega con la presión positiva de seguir con vida de cara a la final y la necesidad real de sumar para mantenerse en la pelea, mientras que América, ya eliminado, enfrenta un escenario emocionalmente más plano y con menor tensión competitiva. Esa diferencia en motivación suele influir especialmente en los tramos finales del torneo, donde el equipo que aún disputa algo muestra mayor intensidad y concentración”, explicó la Inteligencia Artificial.

Nacional vencerá a América de Cali, según la Inteligencia Artificial.
Nacional vencerá a América de Cali, según la Inteligencia Artificial. | Foto: Colprensa: Jairo Cassiani

¿Cuánto quedará el partido de Medellín y Junior? Inteligencia Artificial apunta a un empate 1-1

Ahora bien, el mismo Chat GPT respondió que Deportivo Independiente Medellín y Junior van a empatar en el Atanasio Girardot de la capital antioqueña. Según su predicción, será un 1-1.

“Este duelo pinta parejo porque, aunque Medellín es local y suele hacerse fuerte en el Atanasio, Junior llega en un momento más estable en su juego colectivo, lo que equilibra mucho el trámite; además, es un partido de cierre de cuadrangulares en el que ambos equipos manejan presiones y realidades distintas, pero el tiburón tiene a favor que el empate lo deja en la final”, afirmó la Inteligencia Artificial.

Según la Inteligencia Artificial, Junior será el finalista del grupo A en la Liga BetPlay 2025-ll.
Según la Inteligencia Artificial, Junior será el finalista del grupo A en la Liga BetPlay 2025-ll. | Foto: Colprensa: Jairo Cassiani

Junior será el finalista del grupo A según la IA

Así las cosas, con un triunfo de Nacional en Cali, y un empate de Junior de Barranquilla en Medellín contra el poderoso, el finalista del grupo A sería el Junior de Barranquilla, que iría a jugar la final con Deportes Tolima a duelo de ida y vuelta.

