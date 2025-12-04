Suscribirse

Tabla de la reclasificación tras paso a la final del Tolima: cupos a Libertadores y Sudamericana se definen

Poner su nombre en la final de la liga colombiana del segundo semestre, le garantizó un cupo a los tolimenses en uno de los torneos Conmebol de 2026.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

4 de diciembre de 2025, 4:04 p. m.
Tabla de la reclasificación tras el paso de Deportes Tolima a la final.
Tabla de la reclasificación tras el paso de Deportes Tolima a la final. | Foto: Colprensa

En la noche del pasado miércoles, 3 de diciembre, Deportes Tolima confirmó ser el primer finalista de la Liga BetPlay en el 2025-II. Después de igualar con Atlético Bucaramanga, el cuadro de Ibagué se hizo inalcanzable en el cuadrangular ‘A’.

Con una fecha por disputar, los dirigidos por Lucas González le ganaron el mano a mano a Independiente Santa Fe y Bucaramanga. En la última jornada se medirán con Fortaleza, para cerrar el calendario previsto.

Deportes Tolima dio el paso a la final del FPC en el 2025-II
Deportes Tolima dio el paso a la final del FPC en el 2025-II | Foto: Colprensa

Dicho paso a la final para los pijaos es una alegría máxima para estos, pero su celebración tuvo doble propósito. Al haber sumado una unidad más, llegaron a la cima de la tabla de la reclasificación, lo que los aseguró con cupo directo a la próxima Copa Libertadores.

Con 93 puntos, y siendo finalistas, los tolimenses tendrán la chance de jugar el año que viene el certamen en el que también está Santa Fe por haber sido campeón del Torneo Apertura.

Contexto: Atención Deportivo Cali: así comienza la tabla del descenso 2026, tras los ascensos de Cúcuta y Jaguares

Así van los cupos a la Copa Libertadores 2026

Colombia 1: Santa Fe (campeón de la Liga I).

Colombia 2: Campeón de Liga II.

Colombia 3: 1ᵃ Mejor posición en Reclasificación (no campeón)

Colombia 4: 2ᵃ Mejor posición en Reclasificación (no campeón)

Así están los cupos a Copa Sudamericana 2026

Colombia 1: Campeón Copa Colombia 2025 (Nacional o Medellín).

Colombia 2: Mejor posición en Reclasificación Liga colombiana sin Libertadores.

Colombia 3: Mejor posición en Reclasificación Liga colombiana sin Libertadores.

Colombia 4: Mejor posición en Reclasificación Liga colombiana sin Libertadores.

Si bien resta una última fecha en el fútbol colombiano antes de los dos juegos de la gran final, los cambios que vayan a darse en la tabla de la reclasificación no parece que vayan a ser muchos.

De esta forma, los grandes damnificados por no hacer presencia el año siguiente en copa internacional serían Millonarios, Bucaramanga y Junior.

Millonarios se reconstruye de cara al 2026
Millonarios se reconstruye de cara al 2026 | Foto: Cristian Bayona

Sobre los barranquilleros cabe aclarar que estos aún está con vida en las finales de Liga, a la cual podrían llegar a pasar en caso de que esta noche venzan al América de Cali en el marco de la fecha 5.

Junior si pasa a la gran final ante Tolima y es campeón, también corre la misma suerte de Santa Fe, que los catapulta a ir a la fase de grupos de Copa Libertadores de manera directa.

El “verdadero objetivo” de Deportes Tolima

Después de varios años de haber salido al estrellato en el FPC, es que Lucas González se encuentra con parte del éxito para su carreta como DT.

Tras haber pasado por algunos clubes en el país, con Deportes Tolima es que logró un paso a la final y estar a 180 minutos de su primer título como técnico en propiedad.

Contexto: Exponen ‘pecado’ que cometió América de Cali con Lucas González: “Es un monstruo”

Dicha posibilidad lo tiene feliz, pero con los “pies en la tierra, simplemente nos ganamos el derecho a jugar una final, el objetivo verdadero es intentar ganarla”.

“Sensación de agradecimiento es lo que tengo yo, principalmente con mis jugadores, con el presidente por darme la oportunidad de liderar este grupo de jugadores, hemos construido una verdadera tribu en solamente cinco meses y eso es difícil“, completó en la rueda de prensa dada postclasificación en Bucaramanga.

