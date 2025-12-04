Deportes Tolima logró acceder a una nueva final del Fútbol Profesional Colombiano, luego de haberle empatado a Atlético Bucaramanga en su casa, el estadio Américo Montanini.

Los dirigidos por Lucas González sacaron adelante uno de los dos resultados que les beneficiaba, y este fue suficiente para ponerlos como los primeros finalistas de los cuadrangulares del 2025-II.

Deportes Tolima dio el paso a la final del FPC en el 2025-II. | Foto: Colprensa

A la espera de la resolución del otro grupo, el cuadro pijao ya se mentaliza en cerrar de la mejor manera su participación en las finales, donde su último partido antes de ir por el título será frente a Fortaleza.

‘Venganza’ de Lucas González y Tolima

En este formato del balompié colombiano se juegan duelos de ida y vuelta. Son seis fechas en donde todos los equipos deben jugar ante cada rival en casa, pero luego deberán a ser visitantes en el estadio del otro.

En condición de local en el estadio Manuel Murillo Toro, la vez que Tolima jugó con Bucaramanga fue un 0-0.

Durante la rueda de prensa postpartido, a Leonel Álvarez le consultaron por la posesión alta de balón que tuvieron sus rivales, a lo que respondió: “Si Tolima tuvo más el balón que nosotros, pues que se lo lleven para la casa, entonces”.

Esa frase dejó encendida la llama para el duelo de vuelta, donde los jugadores tolimenses no dejaron escapar la oportunidad y le cobraron al exjugador por lo dicho. Una vez culminó el juego en Santander, con el tiquete de la clasificación en el bolsillo se dio la burla.

⚽️ Los jugadores de Deportes Tolima celebraron el pase a la gran final LLEVÁNDOSE EL BALÓN.



⚠️ ¿Por qué? En la fecha 2, Leonel Álvarez dijo: “Si Tolima tuvo más el balón que nosotros, pues que se lo lleven para la casa entonces.”



SE LA COBRARON… 😅



pic.twitter.com/IxVD6TztWd — Toque Sports (@ToqueSports) December 4, 2025

Una gran cantidad del plantel vinotinto y oro se hizo a muchos de los balones con los que se había disputado el juego. Ante las cámaras posaron, para celebrar con el artículo, su paso a la final y de paso, cobrarle a Álvarez por las palabras dichas en el duelo pasado.

Al interior del camerino, una nueva imagen se dio con el mismo objetivo. La totalidad del equipo estuvo sonriente frente a la cámara, mientras el DT de Tolima también, pero este tenía en sus manos cargando un balón en sus manos.

TODOS JUNTOS TRIBU

Un paso más en busca de la gloria.



CREER ES PODER 🔥🏹 pic.twitter.com/MraHSHVUHH — Club Deportes Tolima (@cdtolima) December 4, 2025

Por todo ese ambiente algo picante que se dio tras el pitazo final, a Lucas González le consultaron en rueda de prensa. Allí este no se dejó contagiar, pero sí dio validez a lo que son principios fundamentales de su idea de juego.

“Lo que comentó Leonel, seguro a algún jugador no le habría gustado”, fue cómo analizó lo dicho por su contrincante en el banco.

Sin querer generar morbo de más, el estratega bogotano cree que lo dicho por su rival es un “comentario defendiendo a su equipo”.

A pesar de que la posesión en el juego en Bucaramanga los pudo haber favorecido, el gran botín fue de los visitantes: “Asumo que ellos tuvieron más el balón, pero nosotros estamos en la final”.

De cara al juego que resta, así como los dos de las finales, González parece no querer traicionar su estilo y lo que lo ha llevado al éxito con Tolima.