El representante a la Cámara electo Daniel Briceño aseguró que el director del Centro de Pensamiento Vida creado por el Gobierno nacional tiene vínculos con el poder Ejecutivo.

Briceño advirtió que el encargado de esa institución, Simón Gómez Azza, aparece registrado como contratista del despacho del ministro de Educación, Daniel Rojas, quien ha sido uno de los promotores de ese grupo de investigación.

“El Centro de ‘Pensamiento’ Vida no es más que una reunión de contratistas del Gobierno Petro que se disfrazan de académicos para justificar los ataques de Petro a la institucionalidad”, indicó Briceño.

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Azza recibió un contrato por 136 millones de pesos para la prestación de servicios profesionales al despacho del ministro. Este fue suscrito para el periodo comprendido entre el 29 de enero y el 31 de diciembre de 2026.

El funcionario también tuvo un contrato por 74 millones de pesos durante el segundo semestre del 2025 y trabajó para la Sociedad de Activos Especiales (SAE), la entidad que estuvo bajo la dirección del ministro Rojas, antes de que este tomara las riendas de la cartera de Educación.

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El Centro de Pensamiento Vida fue trazado por el Gobierno Petro como una institución de investigación económica. Su director, Gómez Azza, es economista y filósofo, y ha sido cercano al equipo que acompañó al presidente Petro.

Desde ese think tank defienden premisas económicas cercanas a la izquierda y, entre otros puntos, buscan explorar propuestas para la economía del país que no dependan del petróleo.

El Centro de Pensamiento Vida se presenta como una “apuesta desde el pensamiento económico heterodoxo” y ha publicado análisis sobre asuntos de la administración Petro, como la ley de financiamiento. En esa misma plataforma se han divulgado artículos de opinión que comentan las políticas económicas del presidente.