¿Quiere emprender y trascender? Descubra las claves del éxito femenino en los negocios

Superar barreras: del síndrome del impostor a la imagen estratégica

“No podría decir que siempre hay un apoyo o reconocimiento igual que en los hombres; de hecho, creo que el emprendimiento es un camino de lobo solitario, donde el generar comunidad es indispensable para tener mayor conexión y contención emocional. No creo que estemos en un punto donde hay mucho apoyo para las mujeres al emprender y mucho de este ‘no apoyo’ se debe a que no es un camino seguro. Hay errores y es lo normal, hay fracasos y es lo normal y satanizamos mucho esos errores; eso hace que muchas que ya lo intentaron sin éxito, no se atrevan a volverlo a hacer”, lamentó.