Comunidad ‘Creídas’: mujeres que se atreven a habitar el éxito desde la autenticidad

Nadie nos advirtió que lo más difícil no era alcanzar el éxito, sino sostenerlo. Porque el éxito no siempre se mide en cifras de facturación, puestos logrados o reconocimientos. Para mí, el éxito es ese progreso constante que se siente en balance: la empresa que avanza, la familia que crece, la vida personal que no se queda relegada. Suena ideal, ¿cierto? El problema es que cuando llegamos a ese punto, aparece un miedo silencioso: ¿y si lo pierdo?

De repente, lo que debería sentirse liviano se convierte en una carga. Cuando se logra, muchas veces el éxito empieza a pesar más que el esfuerzo que nos llevó hasta él. Es un peso interno. Muchas veces sentimos que por cualquier traspié podemos perder lo que hemos construido. Aparece entonces una tensión constante: lo que puedo decir, lo que no debería decir, lo políticamente correcto por encima de lo que realmente soy. Y en esa vigilancia permanente me voy perdiendo.

Dejo de disfrutar, pierdo la confianza en otros y termino sin saber quién realmente está conmigo. Eso genera la llamada soledad del poder. Y aunque suene como un tema exclusivo de quienes ya alcanzaron grandes logros, la verdad es que también lo viven muchas emprendedoras que todavía están construyendo. Porque el miedo a “perder lo poco o mucho que ya tengo” no distingue entre cifras grandes o pequeñas.

Desde la biología, esto tiene explicación: nuestro cerebro reptil nos recuerda que necesitamos tribu, pertenencia y sostén. Cuando sentimos que no podemos mostrarnos auténticas, aparece la amenaza de quedarnos fuera y eso activa tensión, culpa y soledad.

La neurociencia lo confirma: el cerebro no distingue entre peligro real y peligro imaginario. Si percibe que algo está en riesgo, aunque sea solo una idea como “perder el éxito”, activa el modo amenaza. El cuerpo se tensa, la mente se llena de pensamientos repetitivos, y en lugar de disfrutar lo conseguido, lo defendemos como si estuviéramos en guerra.

Pero la verdad es que el éxito no se defiende. Se vive.

Soy Gloria Alzate, arquitecta de profesión. Empresaria, coach ontológica y experta en neurociencia aplicada al liderazgo. Acompaño a mujeres empresarias y ejecutivas a sostener su éxito sin sentirlo como una carga, liberándose de la culpa y del miedo a perder lo obtenido, para que lo vivan desde la autenticidad y la liviandad.

Fundé la comunidad para mujeres que creen en sí mismas y dan desde su poder interior, porque creo en el poder de vivir con presencia, convertir el miedo en motor y alcanzar el éxito sin agotarnos en el intento. He dedicado más de 15 años aprendiendo de los grandes – Deepak Chopra, Tony Robbins, Joe Dispenza – y certificándome con los mejores: Newfield Network, John Maxwell Team, entre otros.

A través de mis programas, conferencias y talleres presenciales he impactado a cientos de mujeres de manera directa y a miles de manera indirecta, elevando la mentalidad y el autoliderazgo para que contribuyan desde este lugar a sus organizaciones.

Las acompañó a resignificar el éxito, porque no se trata de soportarlo como si fuera un peso muerto, sino de sostenernos a nosotras mismas en el proceso. Cambiar la perspectiva para cambiar la experiencia.

A muchas nos enseñaron que mostrar orgullo por lo que somos es ser “creída” o un pecado. Pero he descubierto que es exactamente lo que necesitamos para que el éxito deje de pesar. Porque ser creída no es otra cosa que atreverse a habitar el éxito desde la autenticidad, creyendo en sí misma y dando desde allí. Ser creídas nos permite presumir los logros sin culpa, retar las creencias que limitan y elegir el desparpajo de ser auténticas.

Pero ninguna puede ni debe sostenerse sola. Hacer empresa en Colombia siendo mujer y mamá no es sencillo; lo sabemos de sobra. Y es ahí donde cobra valor recordar que existen comunidades de mujeres que nos muestran que no tenemos que cargar solas. En Creídas aprendemos que el éxito también puede vivirse en red, compartiendo aprendizajes, alivianando la carga y celebrando juntas. El verdadero éxito no está en soportar, sino en sostener. Sostenernos a nosotras mismas con autenticidad, con confianza, con liviandad.

Si alguna vez has sentido que sostener el éxito pesa más que lograrlo, esta es tu invitación a mirar distinto. No se trata de cargarlo, se trata de habitarlo. De resignificar esa idea de “ser creída” para que sea un recordatorio de autenticidad, orgullo y libertad.

El éxito no es una mochila que arrastras, es un espacio que eliges habitar. Y cuanto más auténtica seas en él, más liviano se siente.