Alianza

Diseñar el tiempo para conquistarlo todo: el nuevo estándar del éxito

Confundir productividad con sacrificio es una de las trampas del mundo contemporáneo y Carolina Tabarez cayó en ella. Un punto de inflexión la llevó a crear ‘Hola Tiempo’. Esta ‘diseñadora de tiempo’ cuenta su historia en este texto como parte de una alianza del Círculo de Mujeres con Mompreneurs.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Caro Tabarez
4 de marzo de 2026, 10:58 a. m.
Caro Tabarez creadora de ‘Hola Tiempo’, un ecosistema que transforma la relación de líderes y equipos con el tiempo.
Caro Tabarez creadora de ‘Hola Tiempo’, un ecosistema que transforma la relación de líderes y equipos con el tiempo. Foto: A.P.I.

Yo era una mujer exitosa en lo profesional, reconocida en mi empresa, lideraba proyectos, mostraba resultados, pero sin mucho tiempo libre. Me pregunté entonces si para disfrutar a mi hija necesitaba dejar de hacer lo que hacía.

Un día miré a mi hija y la ví de verdad. No a través de una videollamada, ni en fotos enviadas por la niñera, ni en los informes de la terapeuta ocupacional que trataba su supuesto déficit de atención. Un domingo la vi jugar, reír, caerse, peinar una muñeca y tocar un piano de plástico que le encantaba. Ahí me di cuenta: me lo estaba perdiendo todo. Tenía un salario que me daba materialmente todo lo que en mi cabeza se veía como éxito. Pero en casa había una niña creciendo sin mí. Y muchas más preguntas empezaron a perseguirme: ¿para ser una mamá presente hay que renunciar al éxito profesional? ¿Será posible hacerlo y tenerlo todo?

Entonces mi salud mental respondió a estos interrogantes antes de que pudiera tomar decisiones: una noche no daba más y me desconecté de la realidad. Toqué fondo y cuando volví a “conectarme” estaba viviendo la experiencia más reveladora de mi vida. Estaba internada en una clínica psiquiátrica. Ese episodio me hizo reconocer lo que no había querido ver: mi vida era insostenible. Había confundido productividad con sacrificio y éxito con agotamiento.

Allí, entre historias de otras mujeres como yo: mamás, ejecutivas brillantes pero rotas, entendí que mi situación no era atípica. Tenía que reaprender sobre el concepto del exito v y permitirme crear mi propio estilo de vida sin sentir culpa por darle un lugar a la crianza, darme a mí el lugar que me correspondía y que me estaba haciendo falta.

Mujeres

Sanar la relación con el dinero: un llamado que cambia vidas

Mujeres

Emprender es un proceso de autoconocimiento

Opinión

Córdoba: cuando la solidaridad permanece después de los titulares

Opinión

Control, la trampa silenciosa del alto desempeño femenino

Mujeres

Liderar para perdurar: más de 600 mujeres entrenaron su poder estratégico en una jornada intensiva

Mujeres

Un día para entrenar el liderazgo desde adentro, así fue el bootcamp ‘Liderazgo de Alto Impacto para Mujeres’

Opinión

Cuando la vida exige fortaleza: las mujeres transforman el dolor en poder

Bogotá

Los nuevos cursos gratis para empresarios y comerciantes en Bogotá; Distrito ofrece webinars en marzo de 2026

Empresas

Bogotá es una de las mejores ciudades para emprender en Latinoamérica. Estas son las razones

Barranquilla

De Santander a Barranquilla: él es John Valdez, el vendedor de tintos que fue “encontrado” por la marca Juan Valdez

Empecé de cero. Renuncié a todo lo que me alejaba de lo que hasta ese momento conocía como bienestar y diseñé una nueva forma de vivir. La llamé productividad disfrutable y sostenible, porque entendí que sí se puede tener tiempo para todo a partir de redefinir qué es “todo” para ti.

Yo elegí dos aspectos: ver crecer a mi hija y seguir creciendo profesionalmente. Eso significó decirle que no a muchos otros temas. Porque comprendí que no contamos con 24 horas reales. Cuando honramos nuestro descanso y reconocemos nuestras necesidades, lo que realmente tenemos son 16 horas para vivir con intención y entregarlas a lo que de verdad importa.

Hoy, mi hija tiene 14 años. Puedo decir, sin culpa ni nostalgia, que la he visto crecer. He estado. Y también he seguido desarrollándome profesionalmente, pero a mi ritmo, con mis reglas.

No hace falta tocar fondo. Las consecuencias hablan todos los días: con el cansancio que no se va, la irritabilidad sin razón, la ansiedad que aprieta, la desconexión que duele. Escúchalas. Tal vez no necesitamos más horas, ni más tareas por hacer. Tal vez lo único que necesitamos para empezar es diseñar el tiempo para que por fin podamos diseñar una vida que sí disfrutes.

De una piedra a un tesoro: la mirada que transforma la educación

Soy Caro Tabarez, mamá, diseñadora de tiempo, escritora y speaker. Después de atravesar la experiencia que te comparto en estas líneas, convertí mi historia en misión: acompañar a otras mujeres a reconciliarse con el tiempo y la productividad, porque sí se puede tener tiempo para todo, cuando todo significa eso que de verdad disfrutas.

Creé ‘Hola Tiempo’, un ecosistema que transforma la relación de líderes y equipos con el tiempo. He ayudado a más de 300 personas de manera personalizada a recuperar el equilibrio en sus vidas a través de mi método ADES (Acción Disfrutable, Enfocada y Sostenible).

Más de Mujeres

Nathalia Barón, mentora de prosperidad y creadora del programa Dinero Consciente®

Sanar la relación con el dinero: un llamado que cambia vidas

Cris Posada es facilitadora de procesos de liderazgo consciente

Emprender es un proceso de autoconocimiento

"Las tragedias tienen dos tiempos. El primero es urgente. Visible. Conmueve. El segundo es silencioso. Y es ahí donde realmente comienza la reconstrucción", María Carolina Hoyos Turbay, presidenta Fundación Solidaridad por Colombia.

Córdoba: cuando la solidaridad permanece después de los titulares

Querer tener todo bajo control suele disfrazarse de compromiso, de responsabilidad, incluso de excelencia. Muchas veces se aplaude.

Control, la trampa silenciosa del alto desempeño femenino

BOOTCAMP LIDERAZGO DE ALTO IMPACTO PARA MUJERES

Liderar para perdurar: más de 600 mujeres entrenaron su poder estratégico en una jornada intensiva

El Bootcamp Liderazgo de Alto Impacto para Mujeres: Un auditorio lleno con el objetivo de mirarse hacia adentro

Un día para entrenar el liderazgo desde adentro, así fue el bootcamp ‘Liderazgo de Alto Impacto para Mujeres’

Maribel Córdoba es gerente de la Lotería de Cundinamarca

Cuando la vida exige fortaleza: las mujeres transforman el dolor en poder

Luisa Fernanda Jaramillo, CEO de ProyectaT

El liderazgo positivo: una tendencia obligatoria

Allí, Alarcón entregará herramientas prácticas para que las asistentes diseñen su posicionamiento con intención, fortalezcan su voz estratégica y conviertan su talento en influencia visible.

“Si no defines tu valor, alguien más definirá tu rol”: Carmenza Alarcón

Noticias Destacadas