Diseñar el tiempo para conquistarlo todo: el nuevo estándar del éxito

Yo era una mujer exitosa en lo profesional, reconocida en mi empresa, lideraba proyectos, mostraba resultados, pero sin mucho tiempo libre. Me pregunté entonces si para disfrutar a mi hija necesitaba dejar de hacer lo que hacía.

Un día miré a mi hija y la ví de verdad. No a través de una videollamada, ni en fotos enviadas por la niñera, ni en los informes de la terapeuta ocupacional que trataba su supuesto déficit de atención. Un domingo la vi jugar, reír, caerse, peinar una muñeca y tocar un piano de plástico que le encantaba. Ahí me di cuenta: me lo estaba perdiendo todo. Tenía un salario que me daba materialmente todo lo que en mi cabeza se veía como éxito. Pero en casa había una niña creciendo sin mí. Y muchas más preguntas empezaron a perseguirme: ¿para ser una mamá presente hay que renunciar al éxito profesional? ¿Será posible hacerlo y tenerlo todo?

Entonces mi salud mental respondió a estos interrogantes antes de que pudiera tomar decisiones: una noche no daba más y me desconecté de la realidad. Toqué fondo y cuando volví a “conectarme” estaba viviendo la experiencia más reveladora de mi vida. Estaba internada en una clínica psiquiátrica. Ese episodio me hizo reconocer lo que no había querido ver: mi vida era insostenible. Había confundido productividad con sacrificio y éxito con agotamiento.

Allí, entre historias de otras mujeres como yo: mamás, ejecutivas brillantes pero rotas, entendí que mi situación no era atípica. Tenía que reaprender sobre el concepto del exito v y permitirme crear mi propio estilo de vida sin sentir culpa por darle un lugar a la crianza, darme a mí el lugar que me correspondía y que me estaba haciendo falta.

Empecé de cero. Renuncié a todo lo que me alejaba de lo que hasta ese momento conocía como bienestar y diseñé una nueva forma de vivir. La llamé productividad disfrutable y sostenible, porque entendí que sí se puede tener tiempo para todo a partir de redefinir qué es “todo” para ti.

Yo elegí dos aspectos: ver crecer a mi hija y seguir creciendo profesionalmente. Eso significó decirle que no a muchos otros temas. Porque comprendí que no contamos con 24 horas reales. Cuando honramos nuestro descanso y reconocemos nuestras necesidades, lo que realmente tenemos son 16 horas para vivir con intención y entregarlas a lo que de verdad importa.

Hoy, mi hija tiene 14 años. Puedo decir, sin culpa ni nostalgia, que la he visto crecer. He estado. Y también he seguido desarrollándome profesionalmente, pero a mi ritmo, con mis reglas.

No hace falta tocar fondo. Las consecuencias hablan todos los días: con el cansancio que no se va, la irritabilidad sin razón, la ansiedad que aprieta, la desconexión que duele. Escúchalas. Tal vez no necesitamos más horas, ni más tareas por hacer. Tal vez lo único que necesitamos para empezar es diseñar el tiempo para que por fin podamos diseñar una vida que sí disfrutes.

Soy Caro Tabarez, mamá, diseñadora de tiempo, escritora y speaker. Después de atravesar la experiencia que te comparto en estas líneas, convertí mi historia en misión: acompañar a otras mujeres a reconciliarse con el tiempo y la productividad, porque sí se puede tener tiempo para todo, cuando todo significa eso que de verdad disfrutas.

Creé ‘Hola Tiempo’, un ecosistema que transforma la relación de líderes y equipos con el tiempo. He ayudado a más de 300 personas de manera personalizada a recuperar el equilibrio en sus vidas a través de mi método ADES (Acción Disfrutable, Enfocada y Sostenible).