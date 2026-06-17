¿Motivación política? Embajada de Colombia intervino por Beto Coral y pidió explicaciones contundentes a EE. UU. sobre su arresto

La Embajada de Colombia en Washington elevó una solicitud formal al Departamento de Estado y al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos para obtener información sobre la detención del activista y creador de contenido Franklin Humberto Coral Garrido, conocido como Beto Coral, ocurrida el pasado 16 de junio en Phoenix, Arizona.

Beto Coral será deportado a Colombia por estar de manera “irregular” durante 10 años en Estados Unidos

A través de una comunicación oficial fechada este 17 de junio, la sede diplomática pidió conocer los fundamentos de la captura realizada por agentes de Homeland Security Investigations (HSI), así como las circunstancias que rodearon el procedimiento. En el documento también se indica que Coral permanece bajo custodia y que, según información preliminar, podría ser trasladado al Centro Correccional de Florence, en Arizona.

La Embajada expresó preocupación por una publicación realizada en redes sociales por el senador republicano Bernie Moreno. En el oficio enviado a las autoridades estadounidenses se señala que dicha declaración “parecería sugerir” que la medida adoptada contra el activista tendría una motivación política, por lo que pidió claridad sobre las razones de la detención.

Caso de Beto Coral. Foto: Embajada de Colombia

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Asimismo, la representación diplomática solicitó que a Coral se le garanticen todos sus derechos y el debido proceso, incluido el acceso a la asistencia consular contemplada en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963.

La actuación de la Embajada se conoce un día después de que se hiciera pública la captura del activista, uno de los más visibles defensores del presidente Gustavo Petro en redes sociales.

Según información revelada previamente, Coral enfrenta un proceso migratorio en Estados Unidos y podría ser deportado a Colombia tras permanecer presuntamente de manera irregular en ese país durante cerca de diez años.

El presidente Gustavo Petro compartió el documento emitido por la Embajada y aseguró que esa es la posición oficial del Gobierno colombiano frente a lo que calificó como una “persecución política” contra Coral. “Beto ha sido denunciante de un presunto violador sexual en Colombia”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

Mientras tanto, la familia del activista comenzó a movilizarse para enfrentar el proceso legal. A través de un video publicado en la cuenta de X de Beto Coral, su hijo pidió ayuda económica para financiar la defensa jurídica de su padre en Estados Unidos.