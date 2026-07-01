Todo listo para las elecciones atípicas en San Andrés: habrá ocho puestos de votación y 141 mesas

La Registraduría Nacional del Estado Civil dio a conocer que este domingo, 5 de julio, se llevará a cabo la elección atípica para escoger al gobernador del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Esto se da luego de que fuera anulada la elección realizada en octubre de 2023.

Votaciones en Colombia en 2026. Foto: Liliana Rincón

Del total del censo electoral, 27.964 corresponden a mujeres y 25.908 a hombres, quienes podrán ejercer su derecho al voto en los ocho puestos de votación que serán instalados por la autoridad electoral, siete en la isla de San Andrés y uno en Providencia, donde estarán habilitadas 141 mesas de votación.

“Un total de 53.872 ciudadanos están habilitados para ejercer su derecho al voto en la elección atípica de gobernador del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que se realizará el próximo domingo, 5 de julio. De los ciudadanos aptos para votar, 27.964 son mujeres y 25.908 son hombres. Esta jornada electoral se realizará con base en el Decreto 0471 del 7 de mayo de 2026, expedido por el Gobierno nacional, tras la declaratoria de nulidad de la elección realizada el 29 de octubre de 2023”, explicaron.

“Iván Cepeda tiene que explicar”: Adelina Covo dijo que a Abelardo De La Espriella se le tiene que dar una espera antes de hablar de desobediencia civil

Para esta jornada también fueron designados 1.020 jurados de votación. En San Andrés prestarán servicio 926 personas, de las cuales 768 serán titulares y 158 remanentes, mientras que en Providencia fueron designados 94 jurados, distribuidos entre 78 titulares y 16 remanentes, quienes recibirán capacitación previa por parte de la Registraduría.

“La Registraduría Nacional del Estado Civil instalará ocho puestos de votación, siete en San Andrés y uno en Providencia, con un total de 141 mesas (128 en San Andrés y 13 en Providencia). Además, en el puesto de votación Instituto Bolivariano en San Andrés se contará con dispositivos para validar la plena identidad de los electores a través de autenticación biométrica”, sostuvieron.

Gustavo Petro firmó la extradición de alias Larry Changa, señalado fundador y cabecilla del Tren de Aragua

La Isla de San Andrés. Foto: Anadolu Agency via Getty Images

La entidad recordó además que, conforme al Decreto 2762 de 1991 y la reglamentación expedida por la Oficina de Control, Circulación y Residencia (OCCRE), únicamente los residentes del archipiélago podrán participar en estas elecciones territoriales.

“De acuerdo con el numeral 4 del artículo 5 del Decreto 2762 de 1991 y la reglamentación expedida por la Oficina de Control, Circulación y Residencia (OCCRE), solo los residentes del archipiélago podrán ejercer el derecho al voto en las elecciones territoriales. Por lo tanto, el próximo 5 de julio los ciudadanos deberán presentar, al ingreso del puesto de votación, la tarjeta de residencia OCCRE, junto con la cédula de ciudadanía”, finalizaron.