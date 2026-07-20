Instalación del Congreso 2026: este es el listado de congresistas que no continuarán

En el marco del Día de la Independencia, este 20 de julio de 2026 se presenta un cambio en el ámbito político en Colombia, con la llegada de un nuevo Congreso para el periodo 2026-2030.

¿Qué es la instalación del Congreso y por qué será clave para el Gobierno de Abelardo De La Espriella?

Con este relevo del periodo constitucional del Congreso que fue escogido en el año 2022, cientos de figuras políticas no volverán de nuevo al Capitolio.

Nombres reconocidos del sector político han quedado fuera de la renovación, ya sea porque no lograron ser reelectos, tomaron la decisión de no volver a aspirar al Legislativo, renunciaron previamente u optaron por otros proyectos políticos.

A partir de las 3:00 p. m. se realiza la apertura oficial a las sesiones ordinarias del Poder Legislativo, comenzando el trabajo, tanto de senadores como representantes, que fueron elegidos por voto popular el pasado 8 de marzo.

Dentro de esta jornada electoral, varios partidos de Colombia tuvieron significantes cambios, ya fuera aumentando o disminuyendo la cantidad de curules.

Con la llegada de los nuevos miembros del Congreso, se tendrá el objetivo de dialogar, tramitar y aprobar las iniciativas legislativas propuestas durante el próximo periodo, así como imponer un control político al Gobierno Nacional del presidente electo, Abelardo De La Espriella.

En Colombia no existe mucha normativa para regular el negocio del alquiler de vientres. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

¿Cuáles son los congresistas que no volverán al Congreso para el periodo 2026-2030?

Los congresistas que no estarán presentes en la renovación del Congreso de cara a los próximos cuatro años son los siguientes:

Angélica Lozano (Alianza Verde)

Jorge Enrique Robledo (Dignidad y Compromiso)

José David Name (Partido de la U)

Inti Asprilla (Alianza Verde)

León Fredy Muñoz (Alianza Verde)

Miguel Ángel Pinto (Partido Liberal)

Alejandro Carlos Chacón (Partido Liberal)

Karina Espinosa (Partido Liberal)

Jorge Benedetti (Cambio Radical)

Óscar Barreto Quiroga (Partido Conservador)

Hernán Andrade (Partido Conservador)

Juan Diego Gómez (Partido Conservador)

Soledad Tamayo (Partido Conservador)

Richard Aguilar (Partido Liberal)

Carlos Fernando Motoa (Cambio Radical)

José Luis Pérez (Cambio Radical)

Juan Felipe Lemos (Partido de la U)

¿Cuáles son los representantes a la Cámara que no volverán al Congreso para el periodo 2026-2030?

Los representantes a la Cámara que no participarán en el Congreso durante los próximos 4 años en el Capitolio son: