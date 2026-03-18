Así fue el beso de Altafulla y Karola en ‘La casa de los famosos’: revelaron si sienten atracción

El regreso de Andrés Altafulla a La casa de los famosos Colombia cambió la dinámica del reality una vez más, pues a lo largo de su estadía ha generado nuevas actividades en el grupo de participantes y a su vez, ha ocasionado que se actiiven las redes sociales con opiniones relacionadas a cada uno de los movimientos de las estrellas en el set.

El cantante, ganador de la temporada 2025, regresó a la competencia el lunes 16 de marzo de 2026 para convertirse en el cómplice del “líder tirano”, quien influirá directamente en las reglas y decisiones dentro de la casa.

Sin embargo, más allá de las estrategias y alianzas, su presencia terminó generando uno de los momentos más comentados de la semana, un inesperado beso con Karola que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Andrés Altafulla está de regreso en el 'reality' del Canal RCN. Foto: Captura de pantalla Instagram@altafulla

El episodio que desató la conversación se dio durante una actividad grupal en la que los participantes conversaban y se retaban entre sí para cumplir pequeñas pruebas frente a las cámaras.

En medio de ese juego, Altafulla propuso un desafío a Alexa y Tebi. Indicó que si ellos se daban un beso frente al grupo, él también lo haría con Karola. La propuesta fue aceptada, y tras cumplirse la primera parte del reto, el cantante decidió cumplir su palabra.

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Ante la espera de los famosos, Altafulla se acercó a Karola y ambos protagonizaron un beso corto. Sin embargo, este fue suficiente para provocar gritos, risas y comentarios.

Como era de esperarse, la escena no tardó en difundirse en redes sociales y se replicada en diversas páginas dedicadas al mundo del entretenimiento, en donde los seguidores del programa comenzaron a debatir si se trataba de una simple dinámica o si más adelante podría surgir un romance entre ellos.

La reacción de Karola fue una de las más comentadas, pues se mostró bastante sorprendida.

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Por otro lado, Altafulla, intentó restarle dramatismo al momento y dejó claro que todo había sido producto del reto y del ambiente de juego que se vivía en ese instante.

Ambos coincidieron en que el beso no tenía un significado romántico y que se trató únicamente de una muestra de complicidad y amistad dentro del juego.

“Somos amiguitos, solo somos amiguitos”, dijero entre risas frente a las cámaras.