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Así fue el beso de Altafulla y Karola en ‘La casa de los famosos’: revelaron si sienten atracción

El momento se viralizó en redes sociales y generó comentarios de los televidentes.

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Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

18 de marzo de 2026, 7:33 p. m.
Altafulla y Karola se besaron frente a las cámaras de 'La casa de los famosos'.
Altafulla y Karola se besaron frente a las cámaras de 'La casa de los famosos'. Foto: Canal RCN - La casa de los famosos Colombia

El regreso de Andrés Altafulla a La casa de los famosos Colombia cambió la dinámica del reality una vez más, pues a lo largo de su estadía ha generado nuevas actividades en el grupo de participantes y a su vez, ha ocasionado que se actiiven las redes sociales con opiniones relacionadas a cada uno de los movimientos de las estrellas en el set.

El cantante, ganador de la temporada 2025, regresó a la competencia el lunes 16 de marzo de 2026 para convertirse en el cómplice del “líder tirano”, quien influirá directamente en las reglas y decisiones dentro de la casa.

Sin embargo, más allá de las estrategias y alianzas, su presencia terminó generando uno de los momentos más comentados de la semana, un inesperado beso con Karola que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

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Andrés Altafulla está de regreso en el 'reality' del Canal RCN. Foto: Captura de pantalla Instagram@altafulla

El episodio que desató la conversación se dio durante una actividad grupal en la que los participantes conversaban y se retaban entre sí para cumplir pequeñas pruebas frente a las cámaras.

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En medio de ese juego, Altafulla propuso un desafío a Alexa y Tebi. Indicó que si ellos se daban un beso frente al grupo, él también lo haría con Karola. La propuesta fue aceptada, y tras cumplirse la primera parte del reto, el cantante decidió cumplir su palabra.

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Ante la espera de los famosos, Altafulla se acercó a Karola y ambos protagonizaron un beso corto. Sin embargo, este fue suficiente para provocar gritos, risas y comentarios.

Como era de esperarse, la escena no tardó en difundirse en redes sociales y se replicada en diversas páginas dedicadas al mundo del entretenimiento, en donde los seguidores del programa comenzaron a debatir si se trataba de una simple dinámica o si más adelante podría surgir un romance entre ellos.

La reacción de Karola fue una de las más comentadas, pues se mostró bastante sorprendida.

@cosmoloko07

Beso de Tebi con Alexa y Altafulla Con Karola 😳🫢 . . . . #lacasadelosfamososcol3 #colombia #lacasadelosfamososcolombia2 #lacasadelosfamososcolombia #lacasadelosfamososcol

♬ sonido original - CosmoLoKo
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Por otro lado, Altafulla, intentó restarle dramatismo al momento y dejó claro que todo había sido producto del reto y del ambiente de juego que se vivía en ese instante.

Ambos coincidieron en que el beso no tenía un significado romántico y que se trató únicamente de una muestra de complicidad y amistad dentro del juego.

“Somos amiguitos, solo somos amiguitos”, dijero entre risas frente a las cámaras.