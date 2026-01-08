Sara Uribe expuso importante razón por la que le dijo ‘sí’ a ‘La casa de los famosos’ y reveló por qué tardó en dar respuesta

Faltan cuatro días para que La casa de los famosos, el reality más polémico de la televisión colombiana, inicie en su tercera temporada y de situaciones de las cuales hablar sobre todo en redes sociales y en el After, el cual nuevamente será conducido por Karen Sevillano, ganadora de la primera temporada y Vicky Berrío, comediante y exparticipante de MasterChef Celebrity.

La preparación de esta nueva edición inició desde hace meses y los primeros integrantes oficiales de la casa se dieron a conocer a través de votaciones hechas por el público.

De éstas, se confirmaron participantes como Nicolás Arrieta, Luisa Cortina, Tebi Bernal, Alexa Torrex, y más.

Por otro lado, hay otros participantes que también llegan al reality de forma oficial, pero no por votación, sino por invitación directa de ‘El Jefe’, y una de ellas es la presentadora Sara Uribe.

La modelo paisa fue anunciada a través de las redes sociales del canal y el programa, pero fue en Buen día, Colombia, que habló y manifestó su alegría por participar en este polémico programa.

De una manera muy segura, Sara se refirió a lo que los colombianos podrán observar a través de más más de 60 cámaras y micrófonos que fueron instaladas en el set.

“Una mujer fuerte, empoderada, guerrera, una mujer resiliente, una mujer mamá, una mujer capaz de enfrentarse a lo que sea, sin miedo a nada, y una mujer que su vida ha sido un reality, así que, mejor dicho, tengo historias de amor, de desamor”, dijo la presentadora.

Sara Uribe confesó la razón que la llevó a aceptar ser participante de ‘La casa de los famosos’

Sara confirmó también su llegada al reality de convivencia a traves de sus redes, y en estas mismas, subió historias en donde habló de esta nueva experiencia, dio la razón por la que decidió entrar, y también, expuso el por qué se demoró tanto en decidir si sí entraba o no.

Uribe fue la ganadora de Protagonistas de Nuestra Tele en el año 2012, y confesó que le costó tomar la decisión porque no estaba segura de participar nuevamente en un formato de este tipo.

“Ni yo misma sabía que iba a entrar, porque un día decía que sí, otro que no, hasta que me decidí”, afirmó.

En cuanto a la razón por la que finalmente decidió aceptar, estuvo el demostrarle a todos que caerse no es malo.

“Caerse no es malo, nos vamos a levantar juntos, vamos a vivir el día a día, me van a ver triste, melancólica, frustrada, me van a ver feísima y también muy bonita”, señaló.

Por último, señaló que otro de sus objetivos es mostrar que las mamás son capaces de todo. “Acá vamos las mamás guerreras, las mamás luchonas, las que sacamos nuestros sueños adelante, las que trabajamos, las que cocinan, las que somos sexys, las que somos buenas amigas...”, concluyó.