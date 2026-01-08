Carla Giraldo cuenta con una sólida trayectoria en la televisión colombiana, consolidándose a lo largo de los años como una de las actrices más reconocidas del país. Su carrera incluye recordadas participaciones en producciones como Me llaman Lolita, Pobre Pablo, Francisco el matemático, Juego limpio, Las muñecas de la mafia 2 y La primera vez, entre muchas otras, que han marcado distintas etapas de la pantalla nacional.

En tiempos recientes, su nombre volvió a tomar fuerza en el panorama mediático gracias a su rol como presentadora principal de La casa de los famosos Colombia, uno de los realities más comentados y controvertidos de la televisión actual. Esta faceta le ha permitido conectar con nuevas audiencias y reafirmar su vigencia dentro de la industria del entretenimiento.

Sin embargo, recientemente, Carla Giraldo llamó la atención en redes sociales con un inesperado video que publicó en su cuenta oficial de Instagram, donde dejó en evidencia su relación amorosa. La actriz publicó imágenes en compañía de su pareja sentimental, Roberto Asís, celebrando la llegada del 2026.

¿Le creyó? Carla Giraldo reaccionó a la mujer habitante de calle que dice ser su mamá biológica; reveló detalles del nacimiento

De acuerdo con lo que se observó en el clip, la presentadora mostró cómo iba disfrutando de un paseo por Cartagena en compañía del hombre que la flechó, dándole un beso en la mejilla y hablándole al oído.

Ambos pasaron juntos Año Nuevo, por lo que la celebridad le dedicó un sentido post. Asís se mostró sonriente y cercano a ella, siendo foco de reacciones en plataformas digitales.

“Feliz año, mi amor”, escribió Carla Giraldo en la historia que subió a su perfil, mientras la acompañaba con el tema Suspicious Minds, de Elvis Presley.

Es importante recordar que la famosa ya había hablado de su nueva relación, precisamente después de terminar con su expareja y padre de sus dos hijos.

Ante las cámaras de Lo sé Todo, Carla Giraldo se refirió a su relación y compartió detalles de cómo inició su historia de amor. La presentadora contó que se conocieron en medio de un evento y que, desde ese primer encuentro, sintió una conexión tan fuerte que la llevó a enamorarse profundamente de él.

Asimismo, dejó claro que no da nada por sentado en su relación y que procura demostrarle su cariño a diario. Según expresó, constantemente le recuerda lo atractivo que es para ella, resaltando la importancia de cuidar el vínculo y expresar lo que siente sin reservas.

“Cómo no elogiarlo si es guapísimo, yo se lo digo todos los días, es divino. Nos hemos acoplado felices a como llevamos la vida, vivimos la vida juntos, de la mano. Cada uno en su lugar, pero siempre juntos”, dijo en aquella ocasión.