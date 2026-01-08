Gente

Carla Giraldo dejó en evidencia su relación con inesperado video, a pocos días del regreso de ‘La casa de los famosos’

La celebridad ha llamado la atención con la nueva oportunidad amorosa que se dio tras su separación.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

8 de enero de 2026, 11:30 a. m.
Carla Giraldo, famosa presentadora y actriz.
Carla Giraldo, famosa presentadora y actriz. Foto: Instagram @carlagiraldo / Montaje SEMANA

Carla Giraldo cuenta con una sólida trayectoria en la televisión colombiana, consolidándose a lo largo de los años como una de las actrices más reconocidas del país. Su carrera incluye recordadas participaciones en producciones como Me llaman Lolita, Pobre Pablo, Francisco el matemático, Juego limpio, Las muñecas de la mafia 2 y La primera vez, entre muchas otras, que han marcado distintas etapas de la pantalla nacional.

En tiempos recientes, su nombre volvió a tomar fuerza en el panorama mediático gracias a su rol como presentadora principal de La casa de los famosos Colombia, uno de los realities más comentados y controvertidos de la televisión actual. Esta faceta le ha permitido conectar con nuevas audiencias y reafirmar su vigencia dentro de la industria del entretenimiento.

Sin embargo, recientemente, Carla Giraldo llamó la atención en redes sociales con un inesperado video que publicó en su cuenta oficial de Instagram, donde dejó en evidencia su relación amorosa. La actriz publicó imágenes en compañía de su pareja sentimental, Roberto Asís, celebrando la llegada del 2026.

¿Le creyó? Carla Giraldo reaccionó a la mujer habitante de calle que dice ser su mamá biológica; reveló detalles del nacimiento

De acuerdo con lo que se observó en el clip, la presentadora mostró cómo iba disfrutando de un paseo por Cartagena en compañía del hombre que la flechó, dándole un beso en la mejilla y hablándole al oído.

Gente

Filtran nombres de cinco posibles participantes de ‘MasterChef Celebrity’: estos actores llegarían a la cocina más famosa en 2026

Gente

Horóscopo de los 12 signos, este jueves 8 de enero de 2026, según Nana Calistar; la astróloga lanzó importantes vaticinios

Gente

“Mi primo era en realidad mi hermano”: La impactante revelación de Claudia Bahamón que estremece a la farándula

Gente

La polémica reacción de WestCol tras las declaraciones de Trump sobre Petro

Gente

Luna Llena en Virgo: ¿cómo afectará a cada signo del zodiaco?

Gente

Preocupación por Yeferson Cossio: el influencer fue hospitalizado tras intervención cardíaca

Gente

Predicciones de Walter Mercado: los números para ganar la lotería el jueves, 8 de enero

Gente

¿Y Marcelo? Carla Giraldo confesó si tendrá nuevo presentador en ‘La casa de los famosos 3′ y dio detalles de la nueva temporada

Gente

⁠Carla Giraldo por fin se destapó y habló de su novio; dio detalle de cómo llevan su relación: “Nos hemos acoplado”

Gente

Carla Giraldo se pasó con sarcástico comentario a Yina Calderón; la dejó expuesta en pleno programa en vivo

Ambos pasaron juntos Año Nuevo, por lo que la celebridad le dedicó un sentido post. Asís se mostró sonriente y cercano a ella, siendo foco de reacciones en plataformas digitales.

Feliz año, mi amor”, escribió Carla Giraldo en la historia que subió a su perfil, mientras la acompañaba con el tema Suspicious Minds, de Elvis Presley.

Es importante recordar que la famosa ya había hablado de su nueva relación, precisamente después de terminar con su expareja y padre de sus dos hijos.

Ante las cámaras de Lo sé Todo, Carla Giraldo se refirió a su relación y compartió detalles de cómo inició su historia de amor. La presentadora contó que se conocieron en medio de un evento y que, desde ese primer encuentro, sintió una conexión tan fuerte que la llevó a enamorarse profundamente de él.

Asimismo, dejó claro que no da nada por sentado en su relación y que procura demostrarle su cariño a diario. Según expresó, constantemente le recuerda lo atractivo que es para ella, resaltando la importancia de cuidar el vínculo y expresar lo que siente sin reservas.

Cómo no elogiarlo si es guapísimo, yo se lo digo todos los días, es divino. Nos hemos acoplado felices a como llevamos la vida, vivimos la vida juntos, de la mano. Cada uno en su lugar, pero siempre juntos”, dijo en aquella ocasión.

Más de Gente

Foto: Instagram @laveronicaorozco

Verónica Orozco se dio nueva oportunidad en el amor y se mostró emocionada; él es el hombre que la flechó

Estas son las estrellas de la farándula que harán parte de la séptima temporada de MasterChef Celebrity.

Filtran nombres de cinco posibles participantes de ‘MasterChef Celebrity’: estos actores llegarían a la cocina más famosa en 2026

Nana Calistar brindó su horóscopo para el día de hoy.

Horóscopo de los 12 signos, este jueves 8 de enero de 2026, según Nana Calistar; la astróloga lanzó importantes vaticinios

Carla Giraldo

Carla Giraldo dejó en evidencia su relación con inesperado video, a pocos días del regreso de ‘La casa de los famosos’

Claudia Bahamón reveló en un podcast la dificil prueba que pasó junto a su familia.

“Mi primo era en realidad mi hermano”: La impactante revelación de Claudia Bahamón que estremece a la farándula

WestCol arremete contra declaraciones de trump "Él cree que Petro está solo”

La polémica reacción de WestCol tras las declaraciones de Trump sobre Petro

Virgo

Luna Llena en Virgo: ¿cómo afectará a cada signo del zodiaco?

El creador de contenido reveló que está nuevamente en el hospital.

Preocupación por Yeferson Cossio: el influencer fue hospitalizado tras intervención cardíaca

El legado del inolvidable astrólogo Walter Mercado sigue vivo gracias a su sobrina y colaboradora, Betty B. Mercado.

Predicciones de Walter Mercado: los números para ganar la lotería el jueves, 8 de enero

La exparticipante de 'La casa de los famosos Colombia' recibió fuertes críticas por sus declaraciones.

Yina Calderón arremetió contra Luisa Fernanda W y la expuso con fuerte crítica: “Parece un vieja”

Noticias Destacadas