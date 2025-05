¿Le creyó? Carla Giraldo reaccionó a la mujer habitante de calle que dice ser su mamá biológica; reveló detalles del nacimiento

Carla Giraldo se confesó sobre ‘hate’ en ‘MasterChef’ y reveló lo que más la afectó: “A mí me dolió el alma”

Éste video se volvió tan viral, que llegó a oídos de Carla Giraldo, y con el estilo característico de ella, su franqueza y arrolladora actitud habló al respecto y en tono de incredulidad dijo: “Me han aparecido como seis mamás jaja”, dando a entender que no le pone cuidado a estas situaciones que se revelan con el tiempo.

Carla Giraldo se sinceró sobre el tema de su adopción

Carla Giraldo abrió su corazón y confesó por qué decidió “esconderse” durante más de tres años: “No quería que nadie me viera”

“No tengo ningún trauma con ese tema. Yo estaba recién nacida, a mí me entregaron a la hora de nacida. Sobre mi adopción, pues siempre supe. Un día me sentaron y me contaron, ese tema siempre estuvo ahí, fue algo que se supo abiertamente”, dijo.