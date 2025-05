Carla Giraldo abrió su corazón y confesó por qué decidió “esconderse” durante más de tres años: “No quería que nadie me viera”

Carla Giraldo es una de las figuras públicas más conocidas de la televisión colombiana. Pese a que estuvo varios años alejada de las pantallas, muchos aún recuerdan cuando saltó a la fama como protagonista de la telenovela ‘Me llaman Lolita‘, a sus 13 años.

A partir de ese momento, la actriz antioqueña siguió cautivando con su belleza y talento a los espectadores en la televisión nacional, marcando su regreso al mundo del entretenimiento en 2021 con su participación en el reality MasterChef Celebrity, del Canal RCN, donde se llevó el título de ganadora y, por primera vez, deslumbró con sus habilidades en la cocina.

En aquel momento, muchos se sorprendieron al verla de nuevo debido a su drástico cambio físico, asunto del que ella misma ha hablado sin filtros, asegurando que cuando ganó el concurso gastronómico estaba pesando 94 kilos.

Por eso, en una reciente entrevista para el pódcast Lo más breve, Giraldo se refirió al tema confesando que decidió “esconderse” durante más de tres años, justamente por el cambio que tuvo su cuerpo tras su maternidad.

“Yo creo que me abandoné mucho, me abandoné mucho durante muchos años. La maternidad hizo y hace que uno como mujer se abandone mucho”, comentó la actual presentadora de ‘La casa de los famosos Colombia‘.

Foto: Instagram @carlagiraldo | Foto: Foto: Instagram @carlagiraldo

Luego, señaló que para superar esta etapa de su vida y volver a retomar sus proyectos en la televisión, optó por hacerse el sleeve gástrico o manga gástrica, motivo por el que volvió a sorprender a sus seguidores luego de su nueva aparición en el reality show de los famosos de RCN, esta vez en su faceta como presentadora.

“Estaba pesando 95 kilos, yo me escondí durante tres años y medio, donde no quería que nadie me viera y yo decía: ‘no me van a ver así, es que esta no soy yo’”, expresó en el pódcast.

Además, aprovechó el espacio para compartir algunos detalles sobre su vida y algunas enseñanzas de lo que ha vivido a lo largo de su trayectoria en el mundo del entretenimiento.

“Soy adoptada, a mi me adoptaron a la hora de nacida y dejé de hablar con mi mamá muchos años de mi vida. Yo me fui de mi casa a los 14 años... Fui famosa muy joven y siempre fui sola y me gusta”, agregó.

De las enseñanzas que le ha dejado el camino, Carla aseguró que ha aprendido a “no abrir la boca de más”. Por otro lado, recordó la época de su vida en la que se atrevió a posar sin ropa y mencionó: “Aprendí a que unas fotos bonitas no tienen que ser completamente empelota, así desnudes el alma”.

En cuanto a su experiencia en la televisión, la antioqueña afirmó que el personaje que más la ha marcado es el de Francisca, “fue una campesina y creo que ha sido el personaje más hermoso que he hecho en toda mi carrera desde que tengo cinco años y fue como wow”.

Aunque su carrera ha estado llena de éxitos, Giraldo recalcó que todo ha sido producto de su esfuerzo por enfrentar nuevos retos, como el más reciente como presentadora.