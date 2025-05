En el ingreso de Marlon, varios participantes recibieron comentarios por su parte y una de las que obtuvo su mensaje fue la famosa actriz Norma Nivia, luego de que Marlon se refiriera a Peluche, diciéndole que no se iba a meter en su relación, simplemente le aconsejaba que no cometiera los mismos errores de él.

En cuanto a Norma, le aseguró que para él era mejor quedarse con lo que él vio de ella la semana que estuvo dentro de la casa, pues no quería quedarse con lo que se ha visto al aire, que han sido enojos, comentarios feos y tratos despectivos hacia su amigo Peluche.

“Me dijo ‘Norma, cuando yo estuve aquí contigo tuve una buena percepción de ti y yo me quedo con eso, prefiero quedarme con eso que con cosas del juego y claro, como a mí me han mostrado como con mis ataques de rabia y la vaina. Menos mal se queda con lo que vivió conmigo y no con vainas que haya visto editadas por ahí”, le dijo Norma al también actor Camilo Trujillo.