Marlon Solórzano regresó a ‘La casa de los famosos’ y envió crudo mensaje a Karina García y Altafulla: “Peligrosa”

Por medio de las redes sociales, se dio a conocer que, el hombre que tuvo un fuerte romance con Karina García en las primeras semanas de convivencia en La casa de los famosos Colombia, estaría de regreso en el programa por medio de la dinámica de ‘congelados’.

Uno de los propósitos principales, según dio a conocer en algunas entrevistas recientes, era poder hacer algunos comentarios con respecto a la nueva relación entre Karina García y Altafulla, pues según el creador de contenido, habría sido una falta de respecto a la amistad que mantendrían desde hace algunos años.

Karina García y Altafulla rompieron el hielo con ardientes besos en ‘La casa de los famosos’ | Foto: Canal RCN

Marlon Solórzano entró a ‘La casa de los famosos’

De manera inesperada, el exparticipante del reality show, ingresó a la casa y dejó a los televidentes boquiabiertos con sus palabras.

“Kari, definitivamente eres la mujer más inteligente, peligrosa y lo has hecho muy bien, te felicito. Te has salvado de muchas placas, has hecho mucho show, me parece que lo has hecho increíble, sigue así”.

Por otro lado, le habló a Andrés Altafulla y se mostró serio al compartir su mensaje: “Usted sabe que somos amigos de años, eso no es de ayer, no es que seamos conocidos y listo. No somos los mejores amigos, ni los más íntimos, pero hay una amistad (...) A mí no me incomoda nada con el tema de Karina porque ella y yo tuvimos un cuento, pero no tuvimos nada serio”.

Además, se encargó de hacerles saber que hacen una buena pareja:

“Me parece que se ven lindos porque tienen una personalidad muy peculiar que se comparten, sigan juntos, sigan bien y qué duren mucho”.

Antes de abandonar la casa, no desaprovechó la oportunidad de entregarle un peluche de gusano al cantante, mencionando: “Le voy a dejar este regalo, es un regalo que va muy con uste, para que duerma con él y se acuerde de mí”.

Marlon Solórzano le pidió perdón a Melissa Gate

Pese a que ya se había terminado el tiempo que ‘El Jefe’ le dio para que compartiera con quienes fueron sus compañeros, Marlon Solórzano le dedicó algunas palabras a Melissa Gate y se disculpó con ella por no haber valorado su amistad y compañía en las dos semanas que hizo parte del juego.

Marlon Solórzano dedicó tiernas palabras a Melissa Gate en su visita a La casa de los famosos. | Foto: Canal RCN