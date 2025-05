Reviven video en el que Yina Calderón habla de sus acercamientos con Altafulla: “Le daba besitos”.

“Mis cuatro puntos son para Yina porque ya es imposible contar las veces que nos has dejado claro que las palabras ‘lealtad’ y ‘amistad’ no están incluidas aquí en tu juego. Aparte de eso, te veo muy desorientada, tan desorientada que ya hasta el otro equipo te está reclutando porque te ven como una ficha sin rumbo, como en blanco”, dijo frente a las cámaras del Canal RCN.

Además, resaltó: “Así como me dijiste esta mañana, yo prefiero quedarme con esa Yina chévere de afuera que me decía que yo era su amor platónico y que sentía cositas por mí”.

Estas palabras no fueron del agrado de Yina, quien me medio del enojo, le reclamó por haber hecho esa afirmación en presencia de sus compañeros, asegurando que no era real, y se trataría de un invento de su compañero, con el objetivo de hacerla quedar mal.

“No te voy a decir groserías, pero a mí me respetas. Jamás en esta casa he dicho que me gustas o que eres mi amor platónico. Deja de hablar tanta mentira, no seas mentiroso, Altafulla (...) Yo te abrí las puertas de la casa, eres un mentiroso. Cuando llegaste le dije a todos que te veía como un hermano, que eras un buen ser humano, que eras una persona honrada, pero no”.