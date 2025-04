Hijos de Karina García entraron a ‘La casa de los famosos’: Isabella envió fuerte pulla a Laura González

View this post on Instagram

“Buenas noches, Colombia. Por fin, un ‘congelado’ lindo para la más linda de la casa. Mami, no te vayas a mover, por favor, no quiero que te muevas. Mi reina, te amo, mi amor, por fin nos vemos. Estoy aquí para demostrarte lo mucho que te amo, todo está bien, no te preocupes que afuera todo está excelente ”, dijo Isabella.

“Mírame que tengo muy poco tiempo y quiero decirte muchas cosas importantes. Cree siempre en tu intuición, tú sabes que la energía no miente, siempre que tú crees algo e intuyes algo, así es. La gente te está amando, mami, tienes un fandom que te adora. Lo mejor que estás haciendo es ser tú misma, ese es el mejor contenido, no te estreses por secciones, ni nada de eso. Lo estás dando absolutamente todo, la gente te ama, el fandom te adora, te mandan demasiado amor, todo está siendo increíble ”, enfatizó.

“No le pares bolas a los hombres en este momento. Te quiero solita, te quiero a ti enfocada en el juego. Entiende que es una competencia y te van a nominar, así como tú también vas a nominar. Te quiero enfocada. No nos pidas pruebas porque ya Colombia sabe que la falsa aquí no eres tú y que tú no eres ninguna moza, entonces, no te estreses por eso”, añadió.