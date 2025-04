Carla Giraldo se destapó y dejó claro si se arrepiente de decir que es bisexual: “Para otros soy ‘esa mujer’”

Su participación como presentadora dado mucho de qué hablar, unos la han admirado, otros no tanto. Sin embargo, Carla Giraldo siempre ha llamado la atención de los televidentes por su historia de vida ya que no siempre ha sido fácil, ni llena de éxitos totales.

Carla Giraldo confesó si se arrepiente de haber dicho que es bisexual

“No, jamás en mi vida. Es que no me ha traído ni pros y contras. Me trajo andar ligera de equipaje. Qué delicia, un poder como ‘Así me ven todavía’, Marcelo me ve todos los días y él me dice ‘mi niña’ o sea mi niña, pero sí, pues soy su niña”, dijo en primera instancia Carla Giraldo.