Carla Giraldo se confesó sobre ‘hate’ en ‘MasterChef’ y reveló lo que más la afectó: “A mí me dolió el alma”

Carla Giraldo habló del hate que recibió en MasterChef Celebrity

Carla se encargó de mencionar que para ella ese fue uno de los momentos más duros de su vida: “Para mí fue muy duro, a mí me dolió el alma, me dolió el corazón, sentí que perdí muchas oportunidades, sentí que ganaba otras cosas y ahí viene la balanza y digo ‘¿Qué sirve más?“, dijo en respuesta a la pregunta de Juliana.

La presentadora se encargó de dejar claro que ella las cosas se las ganó con ahínco, con pasión y demostrando que eso era un juego y que no pasaba nada, sin dejar a un lado que ella no se iba a dejar.

“Uno siempre quiere ganar en un juego y si estamos jugando ajedrez pues quiero hacerte jaque mate no quiero que me hagas jaque mate tú a mí ”, añadió.

“Entonces, fue muy duro (lidiar con el hate) a mi me dolió, dejé de leer todo en las redes sociales, me quedé sin trabajo un año y medio y aprendí que hay que aprender a decir las cosas, porque puedes pensar diferente, actuar diferente, pero a veces no se puede hablar con agresividad y dejando ver qué es lo qué pasa con el otro o te dice el otro no te importa“, señaló.