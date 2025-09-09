⁠Carla Giraldo por fin se destapó y habló de su novio; dio detalle de cómo llevan su relación: “Nos hemos acoplado”

Carla Giraldo acumula varios años de carrera destacándose como una de las actrices más importantes de la televisión colombiana, participando en producciones como Me llaman Lolita, Pobre Pablo, Francisco el matemático, Juego limpio, Las muñecas de la mafia 2, La primera vez, entre otras.

Además, en los últimos meses ha ganado notoriedad al ser reconocida como la presentadora principal de uno de los realities más polémicos de la televisión nacional: La casa de los famosos Colombia.

Carla Giraldo, actriz y presentadora colombiana | Foto: Instagram @carlagiraldo

En su primera temporada, Giraldo compartió set junto a Cristina Hurtado, una de las grandes del mundo de la presentación, y en la segunda edición, que se llevó a cabo a principios de este año, compartió el set de grabación junto a su gran amigo, el presentador Marcelo Cezán.

Mientras se desarrollaba la segunda temporada de este formato, Carla Giraldo dio de qué hablar no solo por su rol como presentadora sino por su vida personal, en especial por la amorosa, ya que se dio a conocer que terminó su relación e inició otra.

Los rumores empezaron a circular cuando la actriz y presentadora fue vista en compañía de un hombre misterioso en el Movistar Arena, durante el concierto de Manuel Medrano.

Carla Giraldo habla de su novio y su relación

Recientemente, frente a las cámaras de Lo sé Todo, Carla habló de Roberto Asís, su novio y reveló que se conocieron durante un evento y que desde ese momento, ella sintió que se había enamorado de él profundamente.

De igual forma, mencionó que nunca dará por sentado nada y día a día se encarga de decirle lo guapo que es para ella.

“Cómo no elogiarlo si es guapísimo, yo se lo digo todos los días, es divino”, aseguró la famosa actriz.

Lo llamativo de la nueva relación de la presentadora de La casa de los famosos es que ambos coincidieron desde un principio en no conocerse, ni saber quién era quien, y esto se prestó para que la conexión y el amor fluyeran de manera adecuada entre ellos.

“Nos hemos acoplado felices a como llevamos la vida, vivimos la vida juntos, de la mano. Cada uno en su lugar, pero siempre juntos”, añadió.

Aparte, Carla Giraldo aseguró que llevan bastante tiempo saliendo y que desde este año viven juntos.

Lo último que se supo de esta pareja es que luego de que el famoso reality llegara a su final, emprendieron un viaje a Marruecos, con un grupo de amigos, en el que destacó el cantante Manuel Medrano y Catalina Robayo.